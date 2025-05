Stars Simon Pegg: Er genießt das Landleben

Bang Showbiz | 31.05.2025, 14:00 Uhr

Simon Pegg erzählte, dass er die Anonymität genieße, die das Leben auf dem Land mit sich bringt.

Der ‚Mission: Impossible – Die letzte Abrechnung‘-Schauspieler war vor 13 Jahren vom Londoner Stadtteil Crouch End nach Hertfordshire gezogen und findet, dass es die beste Entscheidung war, die er jemals traf.

Pegg könne auf dem Land ein „normales Leben“ führen und fühle sich an seinem neuen Wohnort nicht „ständig beobachtet“. Der Darsteller verriet in einem Gespräch mit dem britischen ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Am meisten genieße ich es, zu Hause sein zu können, und die Vertrautheit der Spaziergänge mit dem Hund am Samstag ist schön. Ich liebe das Leben auf dem Land. Es ist ruhig, wunderschön und normal.“ Auf die Frage, ob es dabei vor allem um die Anonymität gehe, die ihm das Land bietet, antwortete Pegg, der mit seiner Ehefrau Maureen McCann die 16-jährige Tochter Matilda hat: „Ich habe in Crouch End gewohnt, bevor wir hierher gezogen sind, und ich habe praktisch am ‚Shaun of the Dead‘-Set gelebt. Alle waren sehr nett und ich hatte nie Ärger. Aber ich fühlte mich sichtbar und konnte kein Geschäft oder Restaurant betreten, ohne das Gefühl zu haben, ständig beobachtet zu werden.“