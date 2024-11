Debatte in US-Kinos wegen "Wicked" „Singt“: Dwayne Johnson ermutigt Zuschauer von „Vaiana 2“

Dwayne Johnson spricht und singt in "Vaiana 2" wieder den Halbgott Maui. (smi/spot)

SpotOn News | 25.11.2024, 17:02 Uhr

Soll, beziehungsweise darf man, bei Musicals im Kino singen? Diese Debatte tobt gerade wegen "Wicked" in den USA. Dwayne Johnson, dessen Disney-Abenteuer "Vaiana 2" bald startet, hat sich dazu geäußert.

Diese Woche startet "Vaiana 2" in den Kinos, nach acht Jahren Wartezeit dürfen die Fans des ersten Teils wieder in die Welt polynesischer Mythen eintauchen. Und laut Dwayne "The Rock" Johnson (52) dürfen sie dies gerne lautstark tun: "Singt! Ihr habt euer hart verdientes Geld für eine Eintrittskarte bezahlt und seid in ein Musical gegangen, und ihr seid begeistert. Also singt." Dies gab der Superstar anlässlich der UK-Premiere von "Vaiana 2" gegenüber der BBC zu Protokoll. In der Fortsetzung leiht Johnson wieder dem Halbgott Maui seine Stimme.

Darf man im Kino singen?

Mit seinem Satz gab Dwanye Johnson, ob bewusst oder zufällig, ein Statement zu einer Debatte ab, die gerade in den USA herrscht. Darf man als Zuschauerin und Zuschauer im Kino laut mitsingen oder nicht? Diese Diskussion hat sich zum Kinostart der Musical-Verfilmung "Wicked" in der letzten Woche entsponnen.

AMC, die größte Kinokette der Welt, hat sich in dieser Frage klar positioniert. In ihren Filmtheatern bat sie mit Schildern die Besucher von "Wicked", vom lautstarken Mitträllern abzusehen. Damit jeder Zuschauer sein Vergnügen haben kann. Fotos dieser Maßnahmen machten in den sozialen Medien die Runde.

Theaters are putting up signs asking audiences to refrain from singing during ‘WICKED’ pic.twitter.com/2hFow6awe2 — Film Updates (@FilmUpdates) November 20, 2024

Andere Kinos wiederum, versuchen dem Problem aus dem Weg zu gehen, indem sie spezielle Vorführungen anbieten, in denen Mitsingen erwünscht ist. Diese Screenings sollen aber erst zu Weihnachten kommen.

2026 gibt es Dwayne Johnson als Maui auch zu sehen

Zurück zu "Vaiana 2": Neben Dwayne Johnson kehren etliche Sprecher des ersten Teils für die Fortsetzung zurück. Auliʻi Cravalho (24) spricht und singt im Original wieder die Titelheldin. Dwayne Johnson ist mit zwei neuen Songs vertreten, darunter das bereits im Vorfeld erschienene "Can I Get A Chee Hoo?"

In anderthalb Jahren wird Dwayne Johnson als Maui nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen sein. Im Sommer 2026 will Disney ein Realfilm-Remake seines Animations-Hits in die Kinos bringen.