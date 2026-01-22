Stars‚Sinners‘ schreibt Oscar-Geschichte: 16 Nominierungen für Ryan Cooglers Film
Ryan Cooglers Vampir-Thriller ‚Sinners‘ hat Filmgeschichte geschrieben: Mit 16 Oscar-Nominierungen ist der Film der meistnominierte Titel aller Zeiten.
Damit übertrifft er die bisherige Bestmarke von 14 Nominierungen, die bislang von ‚Titanic‘, ‚All About Eve‘ und ‚La La Land‘ gehalten wurde.
‚Sinners‘ wurde in nahezu allen Hauptkategorien nominiert, darunter Bester Film, Beste Regie, Bestes Drehbuch, Beste Kamera, Schnitt, Szenenbild sowie in den Schauspielkategorien. Michael B. Jordan erhielt eine Nominierung als Bester Hauptdarsteller, Delroy Lindo als Bester Nebendarsteller. Die Nominierungen wurden in Beverly Hills von Danielle Brooks und Lewis Pullman bekannt gegeben.
Besonders stark war auch das internationale Kino vertreten: Joachim Triers ‚Sentimental Value‘ und der brasilianische Film ‚The Secret Agent‘ schafften es sowohl in die Kategorie Bester Film als auch Bester Internationaler Film. Wagner Moura erhielt eine Nominierung als Bester Hauptdarsteller, nachdem er zuvor bereits bei den Golden Globes ausgezeichnet worden war. Josh Safdies ‚Marty Supreme‘ erhielt acht Nominierungen, während Paul Thomas Andersons ‚One Battle After Another‘ auf 13 kam.
Timothée Chalamet wurde für ‚Marty Supreme‘ als Bester Hauptdarsteller nominiert und tritt damit gegen Schwergewichte wie Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan und Wagner Moura an. In den Hauptdarstellerinnen-Kategorien führen Emma Stone, Jessie Buckley, Renate Reinsve, Kate Hudson und Rose Byrne das Feld an. Auch der Animationsfilm ‚KPop Demon Hunters‘ wurde mehrfach berücksichtigt.
Die 98. Oscarverleihung findet am 15. März statt und wird erneut von Conan O’Brien moderiert.
Die volle Liste der Nominierungen:
Best Picture
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Best Director
Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
Ryan Coogler, Sinners
Josh Safdie, Marty Supreme
Joachim Trier, Sentimental Value
Chloé Zhao, Hamnet
Best Actress
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Renate Reinsve, Sentimental Value
Emma Stone, Bugonia
Best Actor
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners
Wagner Moura, The Secret Agent
Best Supporting Actor
Benicio Del Toro, One Battle After Another
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Sinners
Sean Penn, One Battle After Another
Stellan Skarsgård, Sentimental Value
Best Supporting Actress
Elle Fanning, Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
Amy Madigan, Weapons
Wunmi Mosaku, Sinners
Teyana Taylor, One Battle After Another
Best Adapted Screenplay
Bugonia, screenplay by Will Tracy
Frankenstein, written for the screen by Guillermo del Toro
Hamnet, screenplay by Chloé Zhao and Maggie O’Farrell
One Battle After Another, screenplay by Paul Thomas Anderson
Train Dreams, screenplay by Clint Bentley and Greg Kwedar
Best Original Screenplay
Blue Moon, written by Robert Kaplow
It Was Just an Accident, written by Jafar Panahi; script collaborators: Nader Saïvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian
Marty Supreme, written by Ronald Bronstein and Josh Safdie
Sentimental Value, written by Eskil Vogt, Joachim Trier
Sinners, written by Ryan Coogler
Best International Feature
The Secret Agent, Brazil
It Was Just an Accident, France
Sentimental Value, Norway
Sirāt, Spain
The Voice of Hind Rajab, Tunisia
Best Documentary Feature
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Best Animated Feature
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Best Cinematography
Frankenstein, Dan Laustein
Marty Supreme, Darius Khondji
One Battle After Another, Michael Bauman
Sinners, Autumn Durald Arkapaw
Train Dreams, Adolpho Veloso
Best Editing
F1, Stephen Mirrione
Marty Supreme, Ronald Bronstein and Josh Safdie
One Battle After Another, Andy Jurgensen
Sentimental Value, Olivier Bugge Coutté
Sinners, Michael P. Shawver
Best Original Song
Dear Me, Diane Warren: Relentless
Golden, KPop Demon Hunters
I Lied to You, Sinners
Sweet Dreams of Joy, Viva Verdi
Train Dreams, Train Dreams
Best Costume Design
Avatar: Fire and Ash, Deborah L. Scott
Frankenstein, Kate Hawley
Hamnet, Malgosia Turzanska
Marty Supreme, Miyako Bellizzi
Sinners, Ruth E. Carter
Best Casting
Hamnet, Nina Gold
Marty Supreme, Jennifer Venditti
One Battle After Another, Cassandra Kulukundis
The Secret Agent, Gabriel Domingues
Sinners, Francine Maisler
Best Original Score
Bugonia, Jerskin Fendrix
Frankenstein, Alexandre Desplat
Hamnet, Max Richter
One Battle After Another, Jonny Greenwood
Sinners, Ludwig Goransson
Best Hair and Makeup
Frankenstein
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Best Production Design
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Best Visual Effects
Avatar: Fire and Ash
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinners
Best Sound
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirāt
Best Live Action Short
Butcher’s St