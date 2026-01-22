Stars ‚Sinners‘ schreibt Oscar-Geschichte: 16 Nominierungen für Ryan Cooglers Film

Ryan Coogler - Sinners - European Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2026, 18:00 Uhr

Ryan Cooglers Vampir-Thriller ‚Sinners‘ hat Filmgeschichte geschrieben: Mit 16 Oscar-Nominierungen ist der Film der meistnominierte Titel aller Zeiten.

Damit übertrifft er die bisherige Bestmarke von 14 Nominierungen, die bislang von ‚Titanic‘, ‚All About Eve‘ und ‚La La Land‘ gehalten wurde.

‚Sinners‘ wurde in nahezu allen Hauptkategorien nominiert, darunter Bester Film, Beste Regie, Bestes Drehbuch, Beste Kamera, Schnitt, Szenenbild sowie in den Schauspielkategorien. Michael B. Jordan erhielt eine Nominierung als Bester Hauptdarsteller, Delroy Lindo als Bester Nebendarsteller. Die Nominierungen wurden in Beverly Hills von Danielle Brooks und Lewis Pullman bekannt gegeben.

Besonders stark war auch das internationale Kino vertreten: Joachim Triers ‚Sentimental Value‘ und der brasilianische Film ‚The Secret Agent‘ schafften es sowohl in die Kategorie Bester Film als auch Bester Internationaler Film. Wagner Moura erhielt eine Nominierung als Bester Hauptdarsteller, nachdem er zuvor bereits bei den Golden Globes ausgezeichnet worden war. Josh Safdies ‚Marty Supreme‘ erhielt acht Nominierungen, während Paul Thomas Andersons ‚One Battle After Another‘ auf 13 kam.

Timothée Chalamet wurde für ‚Marty Supreme‘ als Bester Hauptdarsteller nominiert und tritt damit gegen Schwergewichte wie Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan und Wagner Moura an. In den Hauptdarstellerinnen-Kategorien führen Emma Stone, Jessie Buckley, Renate Reinsve, Kate Hudson und Rose Byrne das Feld an. Auch der Animationsfilm ‚KPop Demon Hunters‘ wurde mehrfach berücksichtigt.

Die 98. Oscarverleihung findet am 15. März statt und wird erneut von Conan O’Brien moderiert.

Die volle Liste der Nominierungen:

Best Picture

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Best Director

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Ryan Coogler, Sinners

Josh Safdie, Marty Supreme

Joachim Trier, Sentimental Value

Chloé Zhao, Hamnet

Best Actress

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renate Reinsve, Sentimental Value

Emma Stone, Bugonia

Best Actor

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Moura, The Secret Agent

Best Supporting Actor

Benicio Del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Sinners

Sean Penn, One Battle After Another

Stellan Skarsgård, Sentimental Value

Best Supporting Actress

Elle Fanning, Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Amy Madigan, Weapons

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, One Battle After Another

Best Adapted Screenplay

Bugonia, screenplay by Will Tracy

Frankenstein, written for the screen by Guillermo del Toro

Hamnet, screenplay by Chloé Zhao and Maggie O’Farrell

One Battle After Another, screenplay by Paul Thomas Anderson

Train Dreams, screenplay by Clint Bentley and Greg Kwedar

Best Original Screenplay

Blue Moon, written by Robert Kaplow

It Was Just an Accident, written by Jafar Panahi; script collaborators: Nader Saïvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian

Marty Supreme, written by Ronald Bronstein and Josh Safdie

Sentimental Value, written by Eskil Vogt, Joachim Trier

Sinners, written by Ryan Coogler

Best International Feature

The Secret Agent, Brazil

It Was Just an Accident, France

Sentimental Value, Norway

Sirāt, Spain

The Voice of Hind Rajab, Tunisia

Best Documentary Feature

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Best Animated Feature

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Best Cinematography

Frankenstein, Dan Laustein

Marty Supreme, Darius Khondji

One Battle After Another, Michael Bauman

Sinners, Autumn Durald Arkapaw

Train Dreams, Adolpho Veloso

Best Editing

F1, Stephen Mirrione

Marty Supreme, Ronald Bronstein and Josh Safdie

One Battle After Another, Andy Jurgensen

Sentimental Value, Olivier Bugge Coutté

Sinners, Michael P. Shawver

Best Original Song

Dear Me, Diane Warren: Relentless

Golden, KPop Demon Hunters

I Lied to You, Sinners

Sweet Dreams of Joy, Viva Verdi

Train Dreams, Train Dreams

Best Costume Design

Avatar: Fire and Ash, Deborah L. Scott

Frankenstein, Kate Hawley

Hamnet, Malgosia Turzanska

Marty Supreme, Miyako Bellizzi

Sinners, Ruth E. Carter

Best Casting

Hamnet, Nina Gold

Marty Supreme, Jennifer Venditti

One Battle After Another, Cassandra Kulukundis

The Secret Agent, Gabriel Domingues

Sinners, Francine Maisler

Best Original Score

Bugonia, Jerskin Fendrix

Frankenstein, Alexandre Desplat

Hamnet, Max Richter

One Battle After Another, Jonny Greenwood

Sinners, Ludwig Goransson

Best Hair and Makeup

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Best Production Design

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Best Visual Effects

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Best Sound

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirāt

Best Live Action Short

Butcher’s St