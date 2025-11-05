Stars Sir Anthony Hopkins hat bei Waldbränden ‚alles verloren‘

Sir Anthony Hopkins - March 2022 - Avalon - Academy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2025, 11:00 Uhr

Sir Anthony Hopkins hat bei Waldbränden 'alles verloren'.

Sir Anthony Hopkins hat bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien Anfang dieses Jahres „alles verloren“.

Der Star aus ‚Das Schweigen der Lämmer‘ gehörte zu den bekanntesten Persönlichkeiten, die von der Katastrophe im Januar betroffen waren, als sein Haus in den Pacific Palisades niederbrannte. Dennoch zeigt er sich dankbar, dass er und seine Frau Stella zu der Zeit nicht zu Hause waren – und dass ihre geliebten Katzen verschont blieben. Er sagte gegenüber der Zeitung ‚The Guardian‘: „Es war ein ziemliches Unglück. Wir sind dankbar, dass niemand verletzt wurde und dass wir unsere Katzen und unsere kleine Familie rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Wir haben alles verloren, aber man denkt: ‚Na ja, wenigstens leben wir.‘ Ich fühle mit den Tausenden von Menschen, die wirklich schwer betroffen sind – Menschen, die längst im Ruhestand sind, ihr Leben lang hart gearbeitet haben und jetzt … nichts mehr haben.“

Der gefeierte Schauspieler, der in Wales geboren wurde, aber seit Jahrzehnten in den USA lebt, betonte, dass er seine Entscheidung, in Kalifornien zu leben, trotz der Risiken nie bereut hat. Er sagte: „[Die Leute sagten:] ‚Verkaufst du dich etwa?‘ Ich antwortete: ‚Nein, ich mag einfach das Klima – und ich will ein bisschen Sonne.‘ Aber ich liebe Los Angeles. Ich habe hier ein großartiges Leben gehabt.“ Der 87-Jährige und seine Frau mieten derzeit ein Haus im nahegelegenen Brentwood und verkaufen das Grundstück ihres ehemaligen Anwesens – mit Verlust.

Obwohl der Oscarpreisträger sein Anwesen bei dem Brand Anfang des Jahres verlor, blieb er damals gefasst. Er schrieb in den sozialen Medien: „Während wir alle versuchen, uns von der Zerstörung dieser Brände zu erholen, ist es wichtig, uns daran zu erinnern, dass das einzige, was wir mitnehmen, die Liebe ist, die wir geben.“