Stars Sir Anthony Hopkins verkauft Anwesen mit riesigem Verlust

Bang Showbiz | 02.11.2025, 12:00 Uhr

Sir Anthony Hopkins verkauft Anwesen mit riesigem Verlust.

Sir Anthony Hopkins verkauft sein Anwesen in Kalifornien mit einem enormen finanziellen Verlust.

Der 87-jährige Schauspieler hatte 2018 ein Haus in Pacific Palisades für 6,6 Millionen Dollar (etwa 5,7 Millionen Euro) gekauft und im darauffolgenden Jahr das Nachbargrundstück für 6 Millionen Dollar (etwa 5,2 Millionen Euro) erworben, um beide zu einem großen Anwesen zusammenzulegen. Nach den verheerenden Waldbränden in der Region Anfang dieses Jahres hat er die beiden Grundstücke nun jedoch für insgesamt 6,4 Millionen Dollar (etwa 5,5 Millionen Euro) wieder zum Verkauf angeboten. Die beiden Häuser werden erneut getrennt verkauft: Das ursprünglich teurere Anwesen mit Swimmingpool ist laut der Zeitung ‚Sunday Mirror‘ für 2,55 Millionen Dollar (etwa 2,2 Millionen Euro) gelistet, das zweite für 3,85 Millionen Dollar (etwa 3,3 Millionen Euro).

Der ‚Das Schweigen der Lämmer‘-Star hatte sein Anwesen bei dem Brand Anfang des Jahres verloren, zeigte sich damals jedoch gefasst. Der gefeierte Schauspieler – der in Wales geboren wurde, aber seit Jahrzehnten in den USA lebt – schrieb damals in den sozialen Medien: „Während wir alle versuchen, von der Zerstörung dieser Brände zu heilen, ist es wichtig, uns daran zu erinnern, dass das einzige, was wir mitnehmen, die Liebe ist, die wir geben.“

Unterdessen erinnerte sich Hopkins kürzlich daran, wie er erkannte, dass er Hilfe wegen seines Alkoholkonsums brauchte – nachdem ihm bewusst wurde, dass er „jemanden hätte töten können“, während er betrunken durch Kalifornien fuhr und einen „Blackout“ hatte. Der ‚Thor‘-Darsteller, der im vergangenen Dezember 49 Jahre Nüchternheit feierte, erzählte im Podcast ‚The Interview‘ der ‚New York Times‘: „Ich war betrunken und fuhr hier in Kalifornien im völligen Blackout Auto, ohne zu wissen, wohin ich unterwegs war. Da wurde mir klar, dass ich jemanden hätte töten können – oder mich selbst, was mir damals egal war. Ich kam zur Besinnung und sagte zu einem ehemaligen Agenten von mir auf einer Party in Beverly Hills: ‚Ich brauche Hilfe.'“