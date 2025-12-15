Stars Sir Cliff Richard kämpfte heimlich gegen Prostatakrebs

Sir Cliff Richard kämpfte heimlich gegen Prostatakrebs.

Sir Cliff Richard hat einen geheimen Kampf gegen Prostatakrebs überstanden.

Der 85-jährige Entertainer hat enthüllt, dass die Krankheit bei ihm im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung vor einer Tour entdeckt wurde. Der Krebs sei inzwischen „weg“, da er früh genug erkannt wurde, bevor er sich ausbreiten konnte. Cliff sprach am Montag (15. Dezember) in der TV-Sendung ‚Good Morning Britain‘ über seine Gesundheitskrise und sagte: „Ich stand kurz davor, zu einer Tour aufzubrechen, die diesmal tatsächlich in der Royal Albert Hall [in London] endete. Aber ich sollte nach Australien und Neuseeland reisen, und der Veranstalter sagte: ‚Für die Versicherung musst du dich untersuchen lassen.‘ Dabei stellten sie fest, dass ich Prostatakrebs hatte. Zum Glück war er noch nicht sehr weit fortgeschritten, und außerdem hatte er nicht metastasiert. Nichts hatte sich in die Knochen oder sonst wohin ausgebreitet.“

Er fügte hinzu, dass der Krebs aktuell kein Thema mehr sei. Ob er zukünftig erneut mit der Krankheit zu kämpfen haben werde, stehe jedoch in den Sternen. „Das kann man nicht vorhersagen, aber wir müssen – davon bin ich absolut überzeugt – hingehen, uns testen lassen und uns untersuchen lassen“, so der Star weiter.

Zuvor hatte Cliff darauf bestanden, dass er niemals in Rente gehen werde, da dieses Wort nicht „zu seinem Wortschatz“ gehöre. Er sagte gegenüber ‚The Mirror‘: „Ich weiß nicht, ob ich jemals in Rente gehen möchte. Ich habe nichts dagegen, aufzuhören. ‚Aufhören‘ würde bedeuten, dass ich meine Meinung jederzeit ändern könnte oder mein Büro anrufe und sage: ‚Könnt ihr uns ein paar Abende in der Royal Albert Hall organisieren?‘ Also: ‚In Rente gehen‘ gibt es in meinem Wortschatz nicht, aber aufzuhören ist gut für mich – ich kann arbeiten, wann immer ich will, wenn ich will.“