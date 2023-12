Stars Sir Jonathan Pryce: Bei Princess Royal für Serie entschuldigt

Bang Showbiz | 25.12.2023, 12:19 Uhr

Sir Jonathan Pryce hat sich bei Prinzessin Anne für seine Rolle in ‚The Crown‘ entschuldigt.

Der 76-jährige Schauspieler hat Prinz Philip in den letzten beiden Staffeln des königlichen Netflix-Dramas verkörpert. Als er aber hörte, dass die echte königliche Familie die Sendung gesehen hatte, kam es zu einer unangenehmen Begegnung, als er vor zwei Jahren von der Prinzessin Royal zum Ritter geschlagen wurde.

In einem Interview, das an Heiligabend (24. Dezember) auf ‚Times Radio‘ ausgestrahlt wurde, erzählte Jonathan den Moderatoren Kate McCann und Adam Boulton: „Einer unserer Darsteller traf ein Mitglied der königlichen Familie, das andeutete, die Serie gesehen zu haben. Als ich zum Ritter geschlagen wurde und nach Windsor ging, war es Prinzessin Anne, die mich traf, und ich war gerade dabei, ihren Vater zu spielen, und es gab Andeutungen, dass sie etwas davon gesehen hatte. Und so legte sie das Schwert leicht auf die Schulter, und ich stand auf und sagte – ich dachte, sie dachte nach, weißt du – ich sagte: ‚Oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll… ähm… Tut mir leid? Und sie sagte: ‚Warum? Jetzt ist es vollbracht.‘“

Jonathan war sich nicht im Klaren, was Anne mit ihrer Antwort meinte, aber er fand den Austausch trotzdem „amüsant“. Er fügte hinzu: „Nun, ob sie meinte, dass ich mich dafür entschuldigen wollte, dass ich heute Abend hier war, oder ob es mir leid tut, nach dem Motto: Du hast meinen Vater gespielt. Es war ein ziemlich amüsanter Moment, zumindest für mich.“