Stars Sir Patrick Stewart wollte ‚für immer Schauspieler bleiben‘

Sir Patrick Stewart- Famous - BAFTA - February 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2026, 08:00 Uhr

Sir Patrick Stewart wollte 'für immer Schauspieler bleiben'.

An den Ruhestand dachte Sir Patrick Stewart offenbar nie.

Selbst im hohen Alter wollte der britische Schauspieler weiterhin vor der Kamera stehen und neue Herausforderungen annehmen. In seinem letzten Interview sprach der Star aus den Reihen von ‚Star Trek‘ und ‚X-Men‘ über seine beruflichen Pläne und seine Begeisterung für die Schauspielerei. Am Mittwoch (28. Oktober) starb er im Alter von 86 Jahren in seinem Haus in Los Angeles. Zuvor hatte er mit Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz gelebt.

Im Gespräch mit ‚TV Insider‘ räumte Stewart ein, dass die Rollenangebote für ältere Schauspieler mit zunehmendem Alter weniger würden. Dennoch habe er weiterhin interessante Möglichkeiten erhalten. Besonders reizvoll sei für ihn, sich immer wieder auf ungewohnte Aufgaben einzulassen. Als Beispiel nannte er seine Sprechrolle als Schweinekopf in der neuen Serie ‚Bait‘ von Riz Ahmed. „Wie jeder Schauspieler in meinem Alter bestätigen kann, gibt es mit den Jahren immer weniger Rollen, die zur Verfügung stehen. Trotzdem bekomme ich nach wie vor interessante Angebote und liebe es, mich durch neue Projekte herausfordern zu lassen. Dazu gehört auch, einem Schweinekopf in Riz Ahmeds großartiger neuer Serie ‚Bait‘ meine Stimme zu leihen. Ich kann mir nicht vorstellen, jemals offiziell in den Ruhestand zu gehen. Ich werde immer und für alle Zeiten Schauspieler sein“, erklärte Stewart.

Auch die anhaltende Popularität des Science-Fiction-Universums erfüllte den Darsteller mit Freude. Stewart hatte seine Karriere unter anderem mit einem Stipendium an der Bristol Old Vic Theatre School vorangetrieben und war anschließend Mitglied der renommierten Royal Shakespeare Company geworden. International berühmt wurde er schließlich als Captain Jean-Luc Picard. Dass die Geschichten und Werte von ‚Star Trek‘ bis heute neue Generationen erreichen, bezeichnete er als etwas Besonderes. „Die anhaltende Kraft von ‚Star Trek‘ und seinen Werten begeistert immer wieder neue Generationen. Ich werde deshalb auch künftig jede neue Serie und jede neue Interpretation dieser Geschichte unterstützen“, sagte er dem Magazin. Zugleich betonte Stewart, wie wichtig frische Perspektiven für die Weiterentwicklung des Franchise seien. Neue Stimmen müssten die Möglichkeit bekommen, eigene Geschichten zu erzählen. Er freue sich jedes Mal, wenn er ein neues Mitglied der ‚Star Trek‘-Gemeinschaft kennenlernen dürfe.