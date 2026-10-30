Stars Sir Patrick Stewart stirbt im Alter von 86 Jahren

Patrick Stewart - JAN 20 - Famous - Star Trek Picard UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2026, 08:00 Uhr

Sir Patrick Stewart ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Sir Patrick Stewart ist tot.

Der britische Schauspieler starb am Mittwoch (28. Oktober) im Alter von 86 Jahren in seinem Haus in Los Angeles. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rollen in den Film- und Serienreihen ‚Star Trek‘ und ‚X-Men‘. Zuletzt hatte er mit Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz zu kämpfen. Die traurige Nachricht wurde über seine offiziellen Social-Media-Kanäle bekannt gegeben. In einer Mitteilung hieß es: „Mit großer Trauer geben wir den Tod von Sir Patrick Stewart bekannt. Er verstarb gestern in seinem Zuhause in Los Angeles, liebevoll umsorgt von seiner geliebten Ehefrau Sunny. Vorausgegangen war eine kurze, bewegende Zeit, in der er mit Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz lebte.“

Weiter wurde beschrieben, wie der Schauspieler seine letzten Stunden im Kreis seiner Familie und Freunde verbrachte. Musik, Gebete, Tränen und gemeinsames Lachen hätten ihn begleitet. Die Mitteilung würdigte zudem seine außergewöhnliche Ausstrahlung: „Wir werden sein friedliches Gesicht und den Ausdruck tiefer Nachdenklichkeit für immer in Erinnerung behalten. Sie bleiben ein unvergängliches Zeichen seiner unerschütterlichen Anmut.“

Stewart blickte auf eine beeindruckende Karriere auf der Bühne und vor der Kamera zurück. Mitte der 1960er-Jahre wurde er Mitglied der renommierten Royal Shakespeare Company. 1967 folgte sein Fernsehdebüt in der britischen Seifenoper ‚Coronation Street‘. Der gebürtige Yorkshireman feierte 1971 mit einer Inszenierung von ‚Ein Sommernachtstraum‘ sein Broadway-Debüt. Auch auf der Theaterbühne machte er sich schnell einen Namen. Für seine Darstellung in ‚Antonius and Cleopatra‘ am Londoner West End erhielt er 1979 den Laurence Olivier Award als bester Nebendarsteller.

Den internationalen Durchbruch schaffte Stewart schließlich als Captain Jean-Luc Picard in der legendären Science-Fiction-Serie ‚Star Trek: The Next Generation‘. Zwischen 1987 und 1994 verkörperte er den Kommandanten des Raumschiffs USS Enterprise. Anschließend kehrte er für mehrere Kinofilme und die Serie ‚Star Trek: Picard‘ zu seiner Paraderolle zurück. Ab dem Jahr 2000 begeisterte Stewart zudem als Professor Charles Xavier in der ‚X-Men‘-Reihe. Bis 2017 spielte er den telepathisch begabten Mutanten und schlüpfte später erneut für einen Auftritt im Marvel Cinematic Universe in die Rolle. Zu seinen weiteren Filmproduktionen zählen unter anderem ‚Excalibur‘, ‚L.A. Story‘, ‚Robin Hood: Helden in Strumpfhosen‘ und ‚Wenn du König wärst‘. 2010 wurde Stewart von Königin Elizabeth II. für seine Verdienste um die Schauspielkunst zum Ritter geschlagen. Im Laufe seiner Karriere erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter zwei Laurence Olivier Awards und einen Grammy. Sir Patrick Stewart hinterlässt seine Ehefrau Sunny sowie seine beiden Kinder Daniel und Sophie.