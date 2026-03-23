Stars Sir Paul McCartney löste Zerwürfnis mit John Lennon über gemeinsame Vorliebe fürs Backen

Paul McCartney The O2 18 Dec 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.03.2026, 12:24 Uhr

Sir Paul McCartney verbesserte seine Freundschaft mit John Lennon, indem sie sich über ihre gemeinsame Liebe zum Backen anfreundeten.

Die Beziehung der beiden wurde zu der Zeit der Beatles-Trennung im Jahr 1970 ziemlich frostig, aber Paul hat nun offen darüber gesprochen, wie die Kindheitsfreunde in den Jahren nach der Trennung wieder eng zusammenkamen.

In der neuen ‚Words + Music‘-Audible-Serie ‚The Man on the Run‘ erklärte Paul, dass die beiden nach der Geburt von Johns Sohn Sean 1975 über Vaterschaft sprachen und sich schließlich über Brot wieder anfreundeten. Er sagte: „Schließlich konnten wir tatsächlich miteinander sprechen, anstatt [zu streiten] … Es war eher ein Gespräch darüber, was wir gemacht haben. John hatte Sean bekommen, also war er jetzt der Vater eines kleinen Babys, also sprachen wir über Kinder und häusliche Dinge.“ Er selbst hatte angefangen, Brot zu backen, und wurde ziemlich gut, wie er betont. „Und ich fing an, mit ihm zu reden, und er meinte: ‚Oh ja, ich backe Brot.‘ Die Dinge, die wir gemeinsam hatten, waren also einfach die gewöhnlichen kleinen häuslichen Dinge. Irgendwie war das friedlich.“

Der Musiker fand es schön, diese kleinen Dinge mit seinem Ex-Kollegen gemeinsam zu haben. Dass sie darüber nicht mehr stritten, kittete am Ende die Freundschaft. „Also besuchte ich ihn, und wir hatten ziemlich viel Kontakt, ebenso wie George und Ringo. Es wurde alles viel schöner.“

Paul gab weiter zu, dass er froh sei, dass er seine Beziehung zu John in den Jahren vor dem Mord des Musikers 1980 in New York repariert habe. Er sagte: „Das war der einzige Trost, als John getötet wurde. Gott sei Dank hatten wir uns wieder zusammengerauft. Ich weiß nicht, was ich gedacht hätte, wenn wir es nicht getan hätten.“ Er ist sich sicher, dass er seine „Chance auf Frieden“ verloren hätte, wären sie noch immer im Streit gewesen als John Lennon getötet wurde.

Mark David Chapman wurde damals wegen des Mordes an der Beatles-Legende verurteilt, und Paul gab zu, dass er immer noch Schwierigkeiten hat, das brutale Verbrechen zu begreifen. Er sagte: „Der Typ, der es getan hat, ist immer noch in New York, sitzt im Gefängnis und läuft immer noch herum – man kann das nicht verstehen.“