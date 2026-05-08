Stars Billie Eilish verteidigt sich nach Aussage, Fleischessen sei ‚grundsätzlich falsch‘

Billie Eilish at Billie Eilish Hit Me Hard and Soft: The Tour Live in 3D" - US Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2026, 14:00 Uhr

Billie Eilish verteidigt sich nach Aussage, Fleischessen sei 'grundsätzlich falsch'.

Billie Eilish hat auf die heftigen Online-Reaktionen auf ihre Aussage reagiert, dass Fleischessen „grundsätzlich falsch“ sei.

Die 24-jährige ‚Bad Guy‘-Interpretin, die sich seit ihrer Kindheit vegan ernährt, sorgte online für großen Aufruhr, nachdem sie erklärt hatte, niemand könne „Tiere lieben“, wenn er sich nicht pflanzlich ernähre. Nun bekräftigte sie ihre Aussagen erneut und forderte ihre Follower in sozialen Medien dazu auf, Videos von geschlachteten Tieren anzusehen. In einer Reihe von Beiträgen auf Instagram schrieb sie: „Bleibt ruhig weiter verdammt wütend auf mich. Es ist mir völlig sch***egal.“ Sie fügte hinzu: „Schaut euch ein oder zwei Dokumentationen an und Videos davon, was den Tieren angetan wird, die ihr angeblich liebt – und was das mit dem Planeten macht, den ihr angeblich ebenfalls liebt. Wenn dieses Material schwer für euch anzusehen war, dann solltet ihr vielleicht mal einen Blick auf euch selbst werfen.“ Sie sei es „so leid“, dass es als kontrovers gelte, sich für lebende Wesen einzusetzen oder Mitgefühl mit ihnen zu haben. Billie schreibt in ihrem Beitrag weiter: „Bitte lebt weiter in einem dauerhaften Zustand von kognitiver Dissonanz und Verdrängung und versucht euch einzureden, dass ihr keine Lüge lebt.“

Die Beiträge der Sängerin erschienen, nachdem sie in einem Video-Interview mit ‚ELLE‘ über ihre Ernährung gesprochen hatte. Darin wurde sie gefragt: „Für welche Meinung würdest du bis zum Ende kämpfen?“ und antwortete: „Das hier wird euch nicht gefallen. Fleisch zu essen ist grundsätzlich falsch. Zwei Dinge können nicht gleichzeitig wahr sein: ‚Ich liebe alle Tiere so sehr und ich esse Fleisch.‘ Tut mir leid. Ihr könnt Fleisch essen, macht ruhig, ihr könnt Tiere lieben, aber beides gleichzeitig geht nicht.“

Billie, die kürzlich den Konzertfilm ‚Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour Live in 3D‘ veröffentlicht hat, sprach bereits früher offen über ihre Haltung zum Fleischkonsum. Damals teilte sie auf ihren Instagram-Storys Aufnahmen von einer US-Milchfarm. Dazu schrieb sie: „Meistens halte ich zu diesem Thema den Mund, weil ich glaube, dass jeder tun, essen und sagen sollte, was er möchte […] und ich habe nicht das Bedürfnis, anderen meine Überzeugungen aufzuzwingen. Aber ehrlich […] wenn ihr die Videos sehen könnt, die ich gerade gepostet habe, und es euch egal ist, dass IHR dazu beitragt, indem ihr buchstäblich die Lebewesen esst, die nur zu eurem Vergnügen komplett gequält werden – dann tut ihr mir leid.“ Sie ergänzte: „Ich verstehe, dass Fleisch gut schmeckt … und ich weiß, dass ihr denkt, ihr seid nur eine einzelne Person und es würde nichts ändern, wenn ihr aufhört. Aber das ist ignorant und dumm. Wenn ihr auch nur ein bisschen Verstand habt, solltet ihr wissen, dass sich ‚eine Person‘ summiert.“