Film Sir Ridley Scott: Hohe Erwartungen an ‚Gladiator II‘

Sir Ridley Scott - October 2023 - Getty Images - Deadline Contenders Film BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.08.2024, 12:00 Uhr

Der Filmemacher findet, dass das Projekt „einer der besten“ Filme seiner Karriere ist.

Sir Ridley Scott findet, dass ‚Gladiator II‘ „einer der besten“ Filme seiner Karriere ist.

Der 86-jährige Regisseur führte im Jahr 2000 die Regie beim Originalfilm ‚Gladiator‘ und Ridley hat seinen Fans jetzt versprochen, dass sie von dem neuen Film nicht enttäuscht sein werden.

In einem Gespräch gegenüber ‚Empire‘ verriet Ridley: „Es ist das Beste, was ich je gemacht habe … Eines der besten Dinge. Und ich habe einige gute gedreht.“ Paul Mescal spielt die Hauptrolle in dem mit Spannung erwarteten neuen Film, wobei der Star die Herausforderung genoss, eine körperliche Rolle zu übernehmen. Der 28-jährige Darsteller, der zum ersten Mal in der Dramaserie ‚Normal People‘ internationalen Ruhm erlangte, sagte: „Ich hatte schon immer eine Art latenten Ehrgeiz, etwas zu machen, das mehr Muskeln und Körper erfordert. Aus egoistischer Sicht wollte ich das Publikum überraschen, da ich wusste, dass ich diese Art von Rolle in mir habe. Als das Thema aufkam, dachte ich mir: ‚Das ist etwas, was meiner Meinung nach niemand von mir erwartet, der sich meine früheren Arbeiten angesehen hat‘, und es ist Ridley Scott.“ Ridley und Paul bemühten sich bei den Dreharbeiten zu dem Projekt darum, die Kampfszenen realistisch wirken zu lassen: „Wir haben versucht, nicht glatt zu wirken. Man hat das Gefühl, dass ihre Körper beim Kämpfen immer langsamer werden. Es ist kein Ting-Ting-Ting! Es ist brutaler. Man kann die Müdigkeit spüren.“