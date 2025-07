Musik Sir Ringo Starr: Er fühlt sich mit fast 85 so wie 24 Sir Ringo Starr erzählte, dass er sich auch heute noch immer so wie 24 fühlen würde. Der ehemalige Beatles-Musiker wird am 7. Juli 85 Jahre alt, doch Ringo betonte jetzt, dass er sein Alter überhaupt nicht spüre. Mit einem Blick auf seinen runden Geburtstag verriet Ringo in einem Interview mit der ‚New York Times‘: „Es […]