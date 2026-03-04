Musik Sir Ringo Starr verrät seinen nächsten Karriereschritt

04.03.2026

Sir Ringo Starr verrät seinen nächsten Karriereschritt.

Ringo Starr freut sich auf die Veröffentlichung seines neuen Albums.

Die Beatles-Legende kündigte an, dass sein nächstes Album ‚Long Long Road‘ am 24. April erscheinen wird. Zur Feier der Ankündigung veröffentlichte er die erste Single ‚It’s Been Too Long‘, auf der Molly Tuttle und Sarah Jarosz die Background-Vocals übernehmen. Das Album mit zehn Titeln wurde von dem 85-jährigen Ringo gemeinsam mit Produzent T Bone Burnett geschrieben, mit dem er bereits für sein 2025 erschienenes Album ‚Look Up‘ zusammengearbeitet hatte. Außerdem ist ein Gastauftritt von Billy Strings zu hören. Der ehemalige Beatles-Schlagzeuger erklärte in einem Statement: „Ich bin gesegnet, T Bone gerade jetzt in meinem Leben zu haben und mit ihm an diesen Platten zu arbeiten. Nachdem wir das letzte Album gemacht haben, das ich sehr gerne höre, ist dieses hier irgendwie einfach passiert.“

‚Long Long Road‘ wurde in Nashville und Los Angeles aufgenommen und vereint größtenteils dieselben Musiker wie ‚Look Up‘. Das von Country- und Americana-Einflüssen geprägte Album wurde besonders vom Gitarristen Carl Perkins inspiriert. Ringo sagte: „Ich habe zwei Carl-Perkins-Songs mit den Beatles aufgenommen, und sowohl T Bone als auch ich wollten einen auf diesem Album haben. Er fand diesen wunderschönen Titel, den ich zuvor noch nie gehört hatte: ‚I Don’t See Me In Your Eyes Anymore‘.“

T Bone erklärte, dass die Zusammenarbeit entstand, nachdem er und Ringo gemeinsam eine Dichterlesung besucht hatten und beschlossen, anschließend zusammen einen Song zu schreiben. Er sagte: „Ich liebe Ringos Schlagzeugspiel und seinen Gesang schon mein ganzes Leben lang. Ich habe ihm einen Song im Stil von Gene Autry geschrieben, weil ich Ringo immer als einen Künstler aus Texas gehört habe – die Art, wie er spielt, fühlte sich für mich einfach wie texanische Musik an.“ Ringo Starr sei ein Aufnahmekünstler von höchstem Kaliber, und T Bone wolle ihn mit diesen jungen Meistern umgeben und etwas von dieser außergewöhnlichen jungen Energie einbringen, die gerade rund um Nashville für beide Alben spürbar sei.