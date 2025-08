Musik Sir Roger Daltrey fürchtet, die letzte Tour von The Who nicht zu überstehen

Roger Daltry and Pete Townshend from The Who BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.08.2025, 11:00 Uhr

Der Musiker weiß nicht genau, ob er die Strapazen einer erneuten Tournee mit seiner Band überstehen kann.

Sir Roger Daltrey hat Angst, die laufende Abschiedstour von The Who nicht bis zum Ende durchzuhalten, weil er „das Potenzial hat, ernsthaft krank zu werden“.

Die Band ist dieses Jahr wieder auf Tour und soll am 16. August ihre letzte Nordamerika-Reise in Florida starten. Doch Daltrey befürchtet, dass gesundheitliche Probleme die Termine gefährden könnten: Insbesondere seine Stimme und die Nachwirkungen einer überstandenen Hirnhautentzündung, die ihm das Auftreten bei warmem Wetter erschwert, machen ihm Gedanken. Er sagte der britischen Zeitung ‚The Times‘: „Es ist eine Strapaze. Als ich früher jeden Abend drei Stunden lang Who-Songs sang, sechs Nächte die Woche, habe ich härter gearbeitet als die meisten Fußballer. Ich werde nächstes Jahr 82. Zum Glück ist meine Stimme noch genauso gut wie früher. Ich singe noch in denselben Tonarten und sie ist immer noch verdammt laut, aber ich kann nicht sagen, ob das im Oktober noch so sein wird. Ein großer Teil von mir denkt: Ich hoffe einfach, dass ich durchhalte.“

Daltrey hatte vor neun Jahren bereits eine schwere Meningitis überstanden, leidet aber bis heute an den Langzeitfolgen. Besonders bei Auftritten in warmem Klima bekommt er gesundheitliche Probleme, da sein Körper die Temperatur nicht mehr richtig regulieren kann. Er erklärte: „Das hat viel Schaden angerichtet. Es hat meinen internen Thermostat durcheinandergebracht. Sobald ich bei Temperaturen über 24 Grad singe, bin ich schweißnass, was meinen Salzhaushalt völlig durcheinanderbringt. Es besteht definitiv die Möglichkeit, dass ich ernsthaft krank werde, und ehrlich gesagt bin ich nervös, ob ich es bis zum Ende der Tour schaffe.“

The Who touren im August und September durch die USA und Kanada, bevor sie ihre Abschiedstour am 28. September in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas beenden. Die Tour wird als die „letzte überhaupt“ der Band angekündigt und Daltrey betont, dass sie danach nicht mehr gemeinsam auf Reisen gehen werden. Ob es in Zukunft noch vereinzelte Auftritte geben könnte, lässt er offen. Er sagte über die Zukunft von The Who: „Das ist ganz sicher das letzte Mal, dass ihr uns auf Tour seht. Ob wir noch [einzelne] Konzerte spielen werden, weiß ich nicht. The Who ist für mich ein sehr rätselhaftes Konstrukt.“