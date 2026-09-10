Musik Slipknot veröffentlichen erste neue Single seit dem Ausstieg von Sid Wilson

Corey Taylor - Slipknot - DEC 2022 - AVALON - Hell and Heaven Metal Fest - Mexico BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2026, 11:00 Uhr

Slipknot haben das düstere Musikvideo zu ihrem neuesten Song 'Arsenal' veröffentlicht.

Slipknot haben mit ‚Arsenal‘ ihre erste neue Musik seit dem Ausstieg von Sid Wilson veröffentlicht.

Der ehemalige Keyboarder und Turntablist ist im dazugehörigen Musikvideo nicht zu sehen. Die Heavy-Metal-Legenden stellten den Song am Mittwoch (9. September) vor. Das Musikvideo wurde von M. Shawn „Clown“ Crahan inszeniert und markiert die erste neue Single der Band seit drei Jahren. Frontmann Corey Taylor richtet sich darin mit deutlichen Worten an seine Kritiker. Im Song erklärt der Musiker, er habe „gegen einen verdammten Gott gekämpft und der Gott hat verloren“, bevor er seine Kritiker warnt: „Ich weiß, dass ich ein Pfuscher und ein abgehalfterter Typ bin.“

Trotz Wilsons Ausstieg ist in ‚Arsenal‘ weiterhin reichlich Turntable-Scratching zu hören. Der 49-Jährige hatte die Band nach 28 Jahren verlassen. Slipknot bestätigten Wilsons Ausstieg im vergangenen Monat in einer inzwischen gelöschten Mitteilung, ohne Gründe für die Trennung zu nennen. Darin stellte die Band klar: „Mit sofortiger Wirkung wird Slipknot nicht länger mit Sid Wilson verbunden sein. Wir wünschen ihm für sein zukünftiges Vorhaben alles Gute.“

Der Beitrag ist weiterhin auf dem Instagram-Account von Knotfest zu sehen, dem 2012 von Slipknot ins Leben gerufenen Musikfestival. Dort wurde ergänzt, dass sich Slipknot von Sid Wilson getrennt habe und die Ankündigung kurzzeitig auch auf der Website der Band zu finden gewesen sei. Zuvor hatte ‚TMZ‘ unter Berufung auf „eine Quelle, die der Band nahesteht und über direkte Kenntnisse verfügt“, über Sids Ausstieg berichtet. Demnach sei „derzeit unklar, was dazu geführt hat, dass er rausgeworfen wurde“. Sid sei jedoch darüber informiert worden, dass er „dauerhaft aus der Band ausgeschlossen“ wurde.

Obwohl Sid selbst bislang keine Erklärung zu seinem Ausstieg abgegeben hat, änderte er kürzlich seine Instagram-Biografie und deutete damit seinen Abschied von den ‚Wait and Bleed‘-Rockern an. Dort steht nun: „Slipknot 1997-2026“. Sid stieß 1998 zu Slipknot, kurz bevor die Band ihr selbstbetiteltes Debütalbum veröffentlichte.