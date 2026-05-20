Film Snoop Dogg übernimmt Rolle im Boxerdrama

Snoop Dogg attends the 2025 TIME100 Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2026, 14:00 Uhr

Snoop Dogg wird in dem Boxerdrama ‚The Faith of Long Beach‘ mit von der Partie sein.

Der 54-jährige Rapper wurde an der Seite von Brandon Perea für den Film gecastet, dessen Drehbuch und Regie Eric Amadio übernehmen wird.

‚The Faith of Long Beach‘ erzählt die Geschichte eines sanftmütigen Straßenkämpfers, der in einem Heim in Long Beach aufgewachsen ist und sich schließlich zwischen seiner bewegten Vergangenheit und einer vielversprechenden Zukunft hin- und hergerissen sieht, während er versucht, die Schlägereien im Hinterhof hinter sich zu lassen und seinem Vater in die Welt des Profiboxens zu folgen.

Amadio erklärte, der Film sei mehr als nur ein Coming-of-Age-Boxfilm, sondern eine Geschichte darüber, „an sich selbst zu glauben, wenn niemand sonst daran glaubt, und an die Menschen, die sich weigern, dich aufzugeben“. Der Filmemacher sagte in einer Erklärung: „Bei Brandon wusste ich sofort, dass ich meinen nuancierten, komplexen Kämpfer gefunden hatte. Und mit Snoop habe ich den authentischen OG, der jede Facette dieses Jungen gesehen hat und trotzdem auf ihn setzt. Es ist eine Ehre, die Stadt und die Menschen von Long Beach endlich einmal ins filmische Rampenlicht zu rücken.“

Es ist jedoch noch nicht bestätigt, welche Rolle der Rapper v in dem Film übernehmen wird. Snoop Dogg, der aus Long Beach stammt, wird den Film gemeinsam mit Adonis Tountas und Sara Ramaker von Everlast Pictures für Death Row Pictures produzieren. Er sagte in einem Statement: „Death Row Pictures ist stolz darauf, Teil von ‚The Faith of Long Beach‘ zu sein. Das ist die Art von Geschichte, die einen anders berührt – Herz, Durchhaltevermögen, Kampf und Erlösung, alles verpackt in diesem Long-Beach-Spirit. Dieser Film hat Seele.“