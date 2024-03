Am Internationalen Frauentag haben sich nicht nur Prinz William und Ehefrau Prinzessin Kate in den sozialen Medien geäußert. Auch Promis machten auf starke Frauen aufmerksam.

Der Weltfrauentag am 8. März soll auf Themen wie Gleichberechtigung und bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Frauen aufmerksam machen. Zahlreiche Stars und die britischen Royals haben in den sozialen Medien den Tag dazu genutzt, starke Frauen in den Mittelpunkt zu stellen.

"Alles Gute zum Internationalen Frauentag", wünschten Prinz William (41) und Ehefrau Prinzessin Kate (42) bei X. "Wir feiern heute und jeden Tag den Einfluss von großartigen Frauen. Hier sind nur einige der brillanten, die uns in den letzten 12 Monaten inspiriert haben." Dazu veröffentlichten die Royals Geschichten von Frauen, die sich unternehmerisch und sozial engagieren.

Happy International Women’s Day! Celebrating the impact of amazing women today, and every day. Here are just a few of the brilliant women we’ve been inspired by over the past 12 months. #IWD2024

