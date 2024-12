Promi-Umfrage So feiern die Stars Weihnachten

Judith Williams und Alexander-Klaus Stecher vereinen an Weihnachten amerikanische, deutsche und italienische Traditionen. (obr/spot)

SpotOn News | 24.12.2024, 09:01 Uhr

Auch die Stars verbringen die Feiertage am liebsten im Kreis ihrer Familie. Die Nachrichtenagentur spot on news hat Judith Williams, Semino Rossi, Vanessa Mai und viele mehr nach ihren Weihnachtsplänen gefragt.

Auch die Promis genießen es, die besinnliche Weihnachtszeit im Kreis ihrer Liebsten zu verbringen. Für viele bedeutet das Fest der Liebe eine Auszeit vom hektischen Alltag und eine Gelegenheit, wertvolle Momente mit der Familie zu teilen. Die Nachrichtenagentur spot on news hat die Stars nach ihren Weihnachtsplänen gefragt.

Model Barbara Meier (38) feiert mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern ganz traditionell. "Dieses Jahr können wir auch wieder in die Kirche gehen, unsere Große ist jetzt vier. Das habe ich vermisst, als sie noch zu klein war, weil es für mich einfach dazugehört", freut sich die einstige "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin. "Auch ein gemeinsames Essen und die Geschenke für die Kinder sind natürlich wichtig".

Internationale Weihnachten bei den "Die Höhle der Löwen"-Stars

Unternehmer Carsten Maschmeyer (65) nutzt die Weihnachtszeit für eine regelrechte Familienrallye. Als "Opapa", wie ihn seine Enkelkinder nennen, reist er von Norddeutschland bis nach Los Angeles, um mit seinen Kindern und Enkelkindern zu feiern. "Es ist ein besonderes Geschenk, wenn die ganze Familie über drei Generationen hinweg zusammenkommt", schwärmt der Ehemann von Schauspielerin Veronica Ferres (59). "Nie kann ich so viel ungestörte Zeit mit meinen Enkelinnen und mit meiner Familie verbringen wie zur Weihnachtszeit."

Besonders international wird es bei seiner "Die Höhle der Löwen"-Kollegin Judith Williams (53) und ihrem Mann Alexander-Klaus Stecher (56). Das Paar vereint amerikanische, deutsche und italienische Traditionen. "Wir haben das Christkind, das am 24. kommt, und am 25. warten natürlich die Strümpfe von Santa Clause", erzählt Williams. Dabei darf der traditionelle Truthahn nicht fehlen – auch wenn ihr mittlerweile fast vegetarischer Ehemann nur noch die Füllung genießt.

Hauptsache Familie

Die Geiss-Familie hat sich in den französischen Alpen ihr ganz eigenes Weihnachtsparadies geschaffen. "Wir haben ja extra ein Haus für Weihnachten", verrät Robert Geiss (60) stolz. Dort versammelt sich die komplette Familie unter dem festlich geschmückten Tannenbaum.

Ein besonders modernes Familienmodell lebt Hanna Weig (28). Trotz Trennung feiert sie mit ihrem Ex-Partner Jörn Schlönvoigt (38) und der gemeinsamen Tochter Delia zusammen Heiligabend. "Wir sind supergute Freunde und wollen das unserer Tochter einfach geben, dass sie die Familie zusammen hat", erklärt sie.

Schauspieler und Sänger Oli P. (46) feiert "wie immer bei der Schwiegerfamilie im Erzgebirge", Schauspieler Mark Keller (59) mit der Familie am Bodensee. Der seit wenigen Monaten verheiratete Riccardo Simonetti (31) verbringt mit seinem Mann die Feiertage in seiner Heimat Bayern. "Meine Großmutter kann nicht mehr so gut reisen, deshalb sind wir in der Weihnachtszeit immer in Bad Reichenhall."

"Schön entspannt und gemütlich"

Ruth Moschner (48) genießt es dagegen, auch mal alleine zu feiern, aufzuräumen und das Jahr Revue passieren zu lassen. "Aber es ist auch wunderbar, wenn Freundinnen zu Besuch kommen. Meine Patentochter, ihre Freundin und ihre Mutter haben sich schon angekündigt, vielleicht kommt noch eine andere Freundin dazu. Ich koche was Vegetarisches und wir machen einen Spieleabend. Schön entspannt und gemütlich, mit viel Lachen, Essen – und die 'Kinder' kriegen natürlich auch Geschenke", verrät die Moderatorin.

Einen romantischen Weihnachtstraum erfüllt sich Vanessa Mai (32): Sie fährt mit ihrem Mann und ihrem Hund erstmals über die Feiertage in die Berge. "Ich freue mich so sehr auf ein 'Wham-Weihnachten' wie in 'Last Christmas'", schwärmt die Sängerin.

Die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers (48) bleibt ihren Traditionen dagegen treu: "Fondue mit der Familie unterm Weihnachtsbaum, der zwischenzeitlich von den Katzen abdekoriert wird" – so sieht ihr perfektes Weihnachtsfest aus.