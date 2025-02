Stars So reagiert der ‚Buffy – Im Bann der Dämonen‘-Cast auf Michelle Trachtenbergs Tod

Alyson Hannigan - Famous - Toy Story premiere - June 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2025, 09:00 Uhr

Alyson Hannigan führt die Tribut-Posts für die verstorbene Schauspielerin an.

Alyson Hannigan erinnert sich an die „liebenswerte Energie“, die Michelle Trachtenberg an das Set von ‚Buffy – Im Bann der Dämonen‘ brachte.

Die 50-jährige Schauspielerin, die in der legendären Teenie-Serie die Rolle der Willow Rosenberg verkörperte, trauert gemeinsam mit ihren Co-Stars um ihre einstige Kollegin, die am Dienstag (26. Februar) im Alter von 39 Jahren verstarb. Auf Instagram schrieb Alyson: „Ich bin zutiefst getroffen von der Nachricht, dass Michelle tot ist. Sie brachte eine liebenswerte Energie an das Set von ‚Buffy‘. In Gedanken bin ich bei Michelles Familie und ihren Freunden.“ Trachtenberg war in der fünften Staffel der Serie zum Cast gestoßen. Sie verkörperte Dawn Summers, die Schwester der von Sarah Michelle Gellar gespielten Titelfigur.

David Boreanaz, der den Vampir Angel spielte, schrieb in seiner Instagram-Story: „Es ist so traurig… schreckliche Nachrichten. RIP und Gebete für sie und ihre Familie.“ James Masters, der in ‚Buffy‘ als Vampir Spike zu sehen war, erklärte gegenüber ‚PEOPLE‘: „Michelle war unglaublich intelligent, zum Schreien komisch und eine sehr talentierte Person. Sie starb viel zu jung und sie hinterlässt eine Reihe an Menschen, die sie kannten und liebten.“