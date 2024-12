Nachwuchs mit Machine Gun Kelly So reagierten Megan Fox‘ Kids auf Baby-News

Megan Fox verkündete vor wenigen Wochen ihre Schwangerschaft. (dam/spot)

SpotOn News | 03.12.2024, 12:45 Uhr

Megan Fox und Machine Gun Kelly erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Was die Söhne der Schauspielerin dazu sagen, verriet sie nun in einem Interview.

Megan Fox (38) ist mit ihrem vierten Kind schwanger. Wie ihre Söhne Noah (11), Bodhi (9) und Journey (7) auf diese Neuigkeiten reagierten, verrät die Schauspielerin jetzt im Interview mit "People": "Die Kinder freuen sich alle riesig über den Familienzuwachs und haben versprochen, mitzuhelfen und mit anzupacken." Vater ihres Nachwuchses ist der US-Musiker Machine Gun Kelly (34).

Am 11. November hatte Fox ihre Schwangerschaft mit einem Post auf Instagram bestätigt: Das Bild zeigt, wie sie mit einer schwarzen Flüssigkeit übergossen ihr kleines Babybäuchlein umfasst. Für Fox ist es bereits das vierte Kind. Mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green (51) teilt sie ihre drei Söhne. Machine Gun Kelly brachte eine Tochter mit in die Beziehung.

Ihre Liebe sorgt für Aufmerksamkeit

Megan Fox und Machine Gun Kelly lernten sich 2020 am Set des Indie-Thrillers "Midnight in the Switchgrass" kennen. Zu diesem Zeitpunkt war Fox noch mit ihrem Ehemann verheiratet. Dass sie ihn für den Rapper verließ, sorgte damals für viel Gesprächsstoff. Green selbst reagierte nach der Trennung mit Verständnis. "Ich kann nicht böse auf sie sein, denn sie hat nicht darum gebeten, so zu fühlen", erklärte er in einem Podcast.

Im Januar 2022 machte der 34-Jährige Fox einen Heiratsantrag. Die Verlobung verkündete das Paar damals auf seinen Instagram-Accounts. "Ich weiß, dass die Tradition einen Ring vorsieht, aber ich habe ihn mit Stephen Webster so entworfen, dass er aus zweien besteht: der Smaragd (ihr Geburtsstein) und der Diamant (mein Geburtsstein) sind auf zwei magnetischen Dornenbändern gefasst, die sich als zwei Hälften derselben Seele zusammenschließen und das undurchsichtige Herz unserer Liebe bilden", erklärte Machine Gun Kelly zu dem Schmuckstück.

Statt einer Hochzeit gab es rund ein Jahr nach der Verlobung erste Krisengerüchte. Diese wurden befeuert, als Fox im März 2023 alleine zur Oscar-Afterparty von "Vanity Fair" erschien und ihren Verlobungsring nicht trug. Rund ein Jahr später bestätigte die 38-Jährige, dass die Verlobung aufgelöst wurde. Dennoch wurden Fox und Machine Gun Kelly immer wieder zusammen gesehen. Auch trat sie in seinem Musikvideo zu "Lonely Road" als schwangere Frau auf, was erneut für Spekulationen sorgte. Vor wenigen Wochen erfolgte dann die Bestätigung ihrer Schwangerschaft. Die Zeichen stehen nach den turbulenten vier Jahren nun also auf Familienglück.