SpotOn News | 07.10.2024, 08:24 Uhr

Pop-Ikone Madonna muss einen weiteren Schicksalsschlag verkraften: In einem emotionalen Instagram-Beitrag verabschiedet sich die Sängerin von ihrem jüngeren Bruder Christopher Ciccone. Dieser ist im Alter von 63 Jahren an Krebs verstorben.

In einem emotionalen Instagram-Post hat sich Sängerin Madonna (66) von ihrem jüngeren Bruder, Christopher Ciccone (1960-2024), verabschiedet. Ciccone verstarb am Freitag, den 4. Oktober im Alter von 63 an Krebs, wie ein Sprecher der Familie gegenüber dem "People"-Magazin bestätigte. Christopher "Chris" Gerard Ciccone sei für die "Queen of Pop" ein "Visionär" gewesen, der an ihrer Seite "durch den Wahnsinn" des Lebens tanzte, wie die Sängerin auf Instagram schrieb. Erst im Februar 2023 verstarb Madonnas älterer Bruder Anthony Ciccone (1934-2024) im Alter von 66 Jahren.

Geschwister gingen gemeinsam nach New York

"Er war mir so lange der nächste Mensch", so Madonna in ihrem Instagram-Post, der mehrere Fotos der Sängerin gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder zeigt. Die Geschwister, die in einer konservativen Kleinstadt aufwuchsen, verband die gemeinsame Leidenschaft für Tanz, die "eine Art Superkleber" gewesen sei, und die Sängerin und ihren homosexuellen Bruder gerettet hätte, so Madonna weiter. "Wir nahmen uns gegenseitig an die Hand und tanzten durch den Wahnsinn unserer Kindheit."

Auch Ciccone sei seiner Schwester zu Beginn ihrer Karriere nach New York gefolgt, wo sie gemeinsam "Kunst, Musik und Filme wie hungrige Tiere verschlungen" hätten und gemeinsam "durch den Wahnsinn der AIDS-Epidemie getanzt" seien, wie die Sängerin weiter offenbarte. Dort habe Ciccone letztlich als persönlicher Assistent, Tänzer, Dekorateur und Tour-Manager an Madonnas Seite gestanden, bevor er später als Schuh-Designer und Innenarchitekt arbeitete. Ihr jüngerer Bruder sei "Maler, Dichter und Visionär" gewesen.

Madonna und Ciccone hatten mehrere Jahre keinen Kontakt

Die Beziehung zwischen Madonna und Ciccone sei zeitweise kompliziert gewesen. Anfang der 2000er entließ die "Queen of Pop" ihren jüngeren Bruder als Tourleiter, der an Alkohol- und Drogenmissbrauch litt. 2008 veröffentlichte Ciccone sein Enthüllungsbuch "Life With My Sister Madonna", das das angespannte Verhältnis der Geschwister nur noch weiter strapazierte. Erst 2012 gab Ciccone in einem Interview bekannt, dass er mit seiner Schwester in Kontakt stehe und sie "auf einer völlig freundschaftlichen Ebene" seien.

Die Krebserkrankung ihres Bruders habe die Geschwister wieder zusammengeschweißt, so die Sängerin auf Instagram. So hätten sie auch am Ende noch einmal "Händchen gehalten, die Augen geschlossen und getanzt". Ciccone hinterlässt seinen Ehemann, den britischen Schauspieler Ray Thacker.