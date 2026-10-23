Stars So steht es um Johann Lafer

Johann Lafer - 10.04.16 Hamburg - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2026, 14:00 Uhr

Johann Lafer berichtet über seine Erkrankung.

Johann Lafer schöpft neue Hoffnung im Kampf gegen den Krebs.

Nach einer belastenden Chemotherapie wird der 69-jährige TV-Koch inzwischen mit einer Immuntherapie behandelt. In einem Interview mit dem ‚Spiegel‘ berichtet er von einer spürbaren Verbesserung seines Gesundheitszustands und blickt vorsichtig optimistisch nach vorn. Ganz überstanden hat er die Erkrankung allerdings noch nicht. „Es geht mir besser, viel besser“, sagte Lafer über die Wirkung der neuen Behandlung. Die vorangegangene Chemotherapie sei für ihn „nicht ganz so einfach“ gewesen. Nun scheint sich seine Situation allmählich zu verbessern. Bei einer Immuntherapie wird das körpereigene Abwehrsystem gezielt dabei unterstützt, Krebszellen zu erkennen und zu bekämpfen.

Die Diagnose Lymphdrüsenkrebs hatte Lafer bereits 2024 erhalten. Öffentlich machte er seine Erkrankung im Mai, nachdem sein verändertes Erscheinungsbild bei einem Auftritt im ‚ZDF-Fernsehgarten‘ für Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Im Juli folgte eine weitere erschütternde Nachricht: Der Krebs hatte bereits gestreut. Die Behandlung wird den beliebten Fernsehkoch noch eine Weile begleiten. Dennoch sieht er inzwischen wieder Anlass, optimistischer in die Zukunft zu schauen. „Es ist natürlich noch nicht so weit, dass ich ganz gesund bin. Aber ich kann sehr zuversichtlich ins nächste Jahr blicken“, erklärte er. Auch eine kleine Verbesserung im Alltag bedeutet ihm viel: Lafer freut sich darüber, dass er wieder besser schmecken kann. Gleichzeitig verschweigt er nicht, wie sehr die Krankheit seine Gedanken und Gefühle beeinflusst. Besonders die Vorstellung, wertvolle Zeit mit seiner Familie zu verlieren, belastet ihn. „Die grenzenlose Euphorie, die Motivation, die ins Unbegrenzte geht, bekommt eine Begrenzung“, beschrieb er seine Erfahrungen.

Seit 1990 ist Lafer mit seiner Frau Silvia verheiratet. Das Paar hatte sich bereits 1983 kennengelernt und hat zwei gemeinsame Kinder, Tochter Jennifer und Sohn Jonathan. Beide sind inzwischen erwachsen und führen ihr eigenes Leben. Dass Lafer trotz seiner Erkrankung weiterhin beruflich aktiv ist, stößt nicht bei allen auf Verständnis. Erst vor gut zwei Wochen sprach er in der NDR-Sendung ‚DAS! Rote Sofa‘ über kritische Reaktionen auf seinen Umgang mit der Krankheit. Manche hätten ihm vorgeworfen, weiterzuarbeiten, um Geld zu verdienen. Für ihn selbst hat die Arbeit jedoch eine andere Bedeutung. „Wenn man in der Klinik liegt und ständig nur diese negativen Gedanken hat, dann muss man schon sehr, sehr gut psychisch beieinand‘ sein, um das alles zu verarbeiten“, erklärte der Koch. Berufliche Aufgaben hätten ihm dabei geholfen, den Blick nicht ausschließlich auf seine Erkrankung zu richten.