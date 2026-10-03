Stars Tobey Maguire und Jennifer Meyer fast zehn Jahre nach ihrer Trennung endgültig geschieden

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Bang Showbiz | 03.10.2026, 12:00 Uhr

Tobey Maguire und Jennifer Meyer sind fast zehn Jahre nach ihrer Trennung offiziell geschieden.

Das ehemalige Paar hatte bereits 2020 die Scheidung eingereicht und wurde nun am 21. September rechtlich wieder für ledig erklärt. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die ‚Page Six‘ von der ‚New York Post‘ vorliegen.

In den Unterlagen heißt es, das Urteil über die Auflösung der Ehe werde erlassen und beide Parteien erhielten wieder den rechtlichen Status lediger Personen. Der 51-jährige ‚Spider-Man‘-Star und die 49-jährige Schmuckdesignerin ließen die Frage ihres Familienstands dabei vom restlichen Scheidungsverfahren abtrennen. Andere Angelegenheiten zwischen den Ex-Partnern können damit zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden. Welche Fragen noch offen sind, geht aus den Dokumenten nicht hervor. Das am Donnerstag (1. Oktober) beim Los Angeles Superior Court eingereichte Urteil hält lediglich fest, dass das Gericht weiterhin für sämtliche übrigen im Scheidungsantrag und der Erwiderung aufgeworfenen Punkte zuständig bleibt. Maguire und Meyer haben sich zudem darauf verständigt, einen privaten Richter mit der Klärung der noch offenen Streitpunkte zu beauftragen, während sie an einer umfassenden endgültigen Einigung arbeiten. Das geht aus Unterlagen hervor, die Meyer am 16. September eingereicht hatte.

Die beiden lernten sich 2003 kennen, als Maguire bei den Universal Studios den Sportfilm ‚Seabiscuit‘ drehte. Im April 2006 verlobten sie sich, im November desselben Jahres kam ihre Tochter Ruby zur Welt. Im September 2007 heiratete das Paar in Kona auf Hawaii, Sohn Otis wurde im Mai 2009 geboren. Nach neun Jahren Ehe trennten sich Maguire und Meyer im Oktober 2016. Vier Jahre später reichte Meyer die Scheidung ein. In einer gemeinsamen Erklärung betonten beide damals, die Entscheidung sei nach „reiflicher Überlegung und gründlicher Abwägung“ gefallen. Als Eltern bleibe ihre oberste Priorität, die gemeinsamen Kinder „mit anhaltender Liebe, Respekt und Freundschaft“ großzuziehen.

Trotz der Trennung entwickelte sich zwischen Maguire und Meyer offenbar ein ausgesprochen enges Verhältnis. Meyer bezeichnete ihren Ex-Mann im Podcast ‚Broad Ideas with Rachel Bilson + Olivia Allen‘ sogar als ihren besten Freund. „Wir reisen zusammen, wir verbringen jeden Feiertag gemeinsam“, erzählte sie. Sie habe mit Maguire „den besten Ex-Mann der Welt“ und damit regelrecht den Jackpot geknackt.

Meyer betonte außerdem, dass sie Maguire bedingungslos unterstütze und sich ein Leben ohne ihn kaum vorstellen könne. Auch mit ihrem heutigen Partner Geoffrey Ogunlesi verstehe sich der Schauspieler gut. Dass die Patchwork-Konstellation so harmonisch funktioniere, sei allerdings nicht von selbst gekommen, sondern das Ergebnis von „sehr viel Arbeit“. Meyer ist seit August 2024 mit dem Musikmanager verlobt. Im Juni 2026 bekamen die beiden ihr erstes gemeinsames Kind, eine Tochter.