Knallbunt und mit Schlappohren So verrückt wie Heidi Klum sah noch niemand beim Skifahren aus

Heidi Klum, wie man sie kennt: Glamourös auf dem roten Teppich. Aber sie kann auch anders. (mia/spot)

SpotOn News | 28.12.2024, 19:02 Uhr

Heidi Klum hält wohl nicht viel davon, im Urlaub möglichst unerkannt zu bleiben. Auf der Skipiste trug sie nun das auffälligste Outfit, das man sich vorstellen kann. Eine muss es ja machen!

Die meisten Promis versuchen in der Öffentlichkeit mit Schirmmützen und großen Sonnenbrillen so unauffällig wie möglich auszusehen. Heidi Klum (51) macht genau das Gegenteil: Das Topmodel hatte auf der Skipiste das wohl schrillste Outfit an, das dort jemals getragen wurde.

Auf Instagram postet Klum seit Tagen fleißig aus dem Winterurlaub. Offenbar weilt die Model-Mama seit einer Woche mit ihren Kindern und ihrem Mann Tom Kaulitz (35) sowie seinem Zwillingsbruder Bill in den Bergen. Anfänglich trug sie dabei noch eine pastellfarbene Jacke und einen grauen Helm, wie auf Instagram zu sehen ist. Doch ihre modische Experimentierfreude auf der Piste hat sich mittlerweile um einiges gesteigert.

Auf den neuesten Bildern trägt Klum eine orangene Skihose, einen Strickpullover mit einem Farbverlauf von Giftgrün bis grellen Pink, darüber eine dicke Pufferweste, einen neonpinken Schal und knallgrüne Handschuhe. Das Highlight trägt Klum aber auf dem Kopf: eine detailreiche, gehäkelte Balaclava-Mütze mit 3D-Verzierungen in Bonbonfarben und mit großen Schlappohren.

"Jemand muss auf der Piste lustig aussehen"

So viel Form und Farbe machen gute Laune – vor allem der Trägerin selbst. Klum posiert auf Instagram mit ihrer besonderen Mütze, wirft Küsschen in die Kamera und lacht. In ihren Stories postete sie sogar das Bild eines Fanaccounts weiter, auf dem ihr komplettes Outfit zu sehen ist und ihr Mann, der im Hintergrund in einem unauffälligen, grauen Skioutfit wartet. Zu sich vor Lachen krümmenden Häschen erklärt Klum ihre mutige Modekreation mit den Worten: "Jemand muss auf der Piste lustig aussehen."