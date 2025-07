Stars ‚So was macht man nicht‘: Yeliz Koc konfrontiert Jannik Kontalis bei ‚Prominent getrennt‘

Yeliz Koc - 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2025, 14:00 Uhr

Die beiden TV-Stars trafen sich in der Reality-Show zu großen Aussprache.

Yeliz Koc und Jannik Kontalis sprechen offen über ihre Trennung.

Die beiden Reality-Stars haben eine turbulente On-Off-Beziehung hinter sich. Seit April sind sie endgültig getrennt. Derzeit ist das ehemalige ‚Make Love, Fake Love‘-Paar bei ‚Prominent getrennt‘ zu sehen. Dort kam es jetzt zur großen Aussprache.

Yeliz nahm ihrem Ex vor allem eine Sache übel. „Wieso hast du dich direkt nach der Trennung an eine andere rangeschmissen?“, wollte sie von Jannik wissen. Der 28-Jährige holte daraufhin zu einer langen Erklärung aus. „Ich hatte mich in dieser Zeit schon von dir distanziert, innerlich. Ich habe in diesem Jahr dreimal versucht, die Beziehung zu beenden. Als du es dann offiziell gemacht hast, habe ich das, wenn ich ehrlich bin, dankend angenommen und mir gedacht: ‚Okay, das wars jetzt'“, gestand er.

Die Influencerin war mit dieser Erklärung nicht zufrieden. „Und dann nimmt man eine wildfremde Frau aus dem Club mit?“, trat sie nach. Jannik verwies darauf, dass ihre Beziehung zu dem Zeitpunkt „durch gewesen“ sei. Yeliz tat sich mit dieser Begründung schwer: „Ein paar Stunden! So was macht man nicht.“

Der Unternehmer wiederum kritisierte seine Ex-Partnerin dafür, Instagram-Nachrichten der anderen Frau in den sozialen Medien geteilt zu haben. Yeliz räumte ein, dass sie damit Janniks positives Image bei ihren Fans beeinflussen wollte. „Jeder mochte dich. Dann hast du so eine Sch***e gemacht und ich dachte mir: ‚Nee, jetzt zeige ich den Leuten, zu was er in der Lage ist‘“, offenbarte die 31-Jährige.