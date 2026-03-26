Stars Sofia Richie ist zum zweiten Mal Mama geworden

Sofia Richie Grainge and Elliot Grainge - AVALON - LA - Nov - 2204 - Baby2Baby Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2026, 09:00 Uhr

Sofia Richie Grainge hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht.

Die 27-Jährige und ihr 32-jähriger Ehemann, Elliot Grainge, CEO von Atlantic Records, haben am 18. März einen Sohn namens Henry Cecil Grainge bekommen. Damit ist die 22 Monate alte Tochter des Paares, Eloise, nun große Schwester geworden.

Richie Grainge postete am Mittwoch (25. März) auf Instagram ein Foto, auf dem Eloise mit ihrem kleinen Bruder zu sehen ist, wobei das Gesicht des Babys nicht zu erkennen ist. Dazu schrieb sie: „Henry Cecil Grainge 18.03.26 Die Lieben meines Lebens.“ Elliot Grainge schrieb in den Kommentaren zu dem Beitrag: „Und dann waren wir eine vierköpfige Familie.“

Prominente und Fans schlossen sich Grainge an und gratulierten ihm und Sofia – die im April 2023 im Hotel du Cap-Eden-Roc in Antibes, Südfrankreich, geheiratet hatten. Die Schauspielerin Nicola Peltz Beckham (31) schrieb: „Mein Schatz, ich bin so stolz auf dich, herzlichen Glückwunsch!! Ich liebe dich.“ ‚Emily in Paris‘-Star Lily Collins (37), tippte: „Herzlichen Glückwunsch, Süße!!” Während Sängerin Pixie Lott (35) schrieb: „Herzlichen Glückwunsch.“

Im Januar verriet Richie Grainge das Geschlecht ihres zweiten Kindes über eine Reihe von Fotos von ihrer Babyparty im Sport-Thema auf Instagram.