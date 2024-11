Bedeutender Feiertag in den USA Sofía Vergara, die Obamas und mehr: So feierten die Stars Thanksgiving

Sofía Vergara feierte Thanksgiving 2024 in Kolumbien. (ncz/spot)

SpotOn News | 28.11.2024, 22:06 Uhr

Ob zu Hause, im Urlaub oder am Herd: Die Stars lieben Thanksgiving. So verbrachten Sofía Vergara, Ex-Präsident Barack Obama und Co. den Feiertag dieses Jahr.

In den USA ist Thanksgiving der zweitwichtigste Feiertag nach Weihnachten und im ganzen Land versammeln sich Familien um den Tisch – kein Wunder, dass da auch die Stars und Sternchen in Feierlaune sind. Einige verbrachten den heutigen Donnerstag (28. November) im Kreise ihrer Familie an festlich geschmückten Tischen, andere verschlug es in den Urlaub.

Sofía Vergara feiert Thanksgiving in Kolumbien

So etwa "Modern Family"-Darstellerin Sofía Vergara (52), die mit ihrer Familie in ihre Heimat Kolumbien reiste. "Zu Hause gelandet für ein kleines Insel-Thanksgiving", schrieb die Schauspielerin auf Instagram zu einem Foto, das sie mit ihrer Familie am Strand zeigt. "Fröhliches Thanksgiving aus Casa Chipichipi", schrieb sie später in einem weiteren Post. Aufgetischt wurde aber kein klassischer Truthahn, sondern ein im Ganzen gebratener Fisch.

Gastgeber-Queen Martha Stewart (83) teilte ein imposantes Foto auf Instagram: Die Kochbuchautorin hat stolze 35 typische Thanksgiving-Pies gebacken – für wen diese sind, verriet sie aber nicht. Den Feiertag selbst verbrachte Stewart nicht in den USA, sondern in Italien. "Happy Thanksgiving an euch alle aus Rom", schrieb sie auf Instagram zu einem Foto des Trevi-Brunnens.

Die Obamas feiern mit Familienhund Sunny

Auch bei den Obamas wurde es festlich: Ex-Präsident Barack Obama (63) und First Lady Michelle Obama (60) teilen ein Foto ihres Familienhundes Sunny mit einem karierten Lätzchen mit der Aufschrift "Happy turkey day!" (Deutsch: "Fröhlichen Truthahn-Tag") auf Instagram und schrieben: "Von unserer Familie (und Sunny!) an eure, wir wünschen euch allen ein fröhliches Thanksgiving!"

Hollywoodstar Matthew McConaughey (55) und seine Ehefrau Camila Alves (42) probierten zum Feiertag ein neues Rezept aus: Tequila-Truthahn. "Kein Scherz… es ist sooo gut geworden!", schrieb Alves auf Instagram.

Starauflauf bei Thanksgiving-Parade in New York City

Einige Superstars verbrachten den Feiertag mit Arbeit – als Teil der berühmten Macy's Thanksgiving Parade, die am Vormittag durch New York City zog. So etwa Sängerin und Schauspielerin Jennifer Hudson (43), Popstar Kylie Minogue (56), Schauspieler Billy Porter (55), Sängerin Indina Menzel (53), Moderator Jimmy Fallon (50), "Wicked"-Star Cynthia Erivo (37) und Rapper T-Pain (40).