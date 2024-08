Stars Sofía Vergara: Sie will ‚Modern Family‘-Reunion vor Ed O’Neills Tod

Sofia Vergara at Netflix show Griselda premiere in Florida - Getty - January 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2024, 08:00 Uhr

Sofía Vergara hat ihrem ehemaligen ‚Modern Family‘-Co-Star Ed O‘Neill gesagt, er solle nicht sterben, bevor sie die Chance auf ein Serien-Wiedersehen haben.

Die 52-jährige Schauspielerin wurde durch ihre Rolle der Gloria Delgado-Pritchett in der ABC-Sitcom von 2009 bis 2020 bekannt und hat nun gesagt, dass sie gerne in einem Comeback der Serie mitspielen würde.

Sie erzählte ‚Variety‘ auch von dem anhaltenden Witz, den sie mit ihrem ehemaligen Serien-Ehemann Jay Pritchett – gespielt vom 78-jährigen Ed – über eine mögliche Rückkehr zur Serie hat: „Ich habe ihm kürzlich gesagt: ‚Du siehst verdammt alt aus.‘ Ich mache immer Witze mit ihm: ‚Ed, stirb nicht. Denn wenn wir die Fortsetzung machen, wird es einige Zeit dauern, und du bist der Älteste von uns. Du kannst doch nicht tot sein!‘“

Sofia fügte hinzu, dass sie es anstelle eines kompletten Serien-Comebacks für ‚Modern Family‘ bevorzugen würde, wenn sich die Darsteller für eine TV-Film-Version der Serie zusammentun würden. Sie sagte: „Es würde so viel Spaß machen.“ Sofia versammelte im vergangenen November die Besetzung der Serie für ihr erstes Wiedersehen seit dem Ende der Serie im Jahr 2020. Alle außer Schauspieler Ty Burrell (56), der die Rolle des Phil Dunphy verkörperte, erschienen zu diesem Anlass. Sofía erzählte ‚People‘ nach dem Treffen: „Es war etwas ganz Besonderes. Am Tag zuvor kam ich von den Bahamas und heute hatte ich dieses Wiedersehen, also bin ich erschöpft, aber es hat sich so gelohnt. Es war das erste Mal seit fast vier Jahren, dass wir uns alle gesehen haben. Es war sehr aufregend für uns alle.“