Stars Sofia Vergara verpasst Emmys wegen medizinischem Notfall

Sofia Vergara at Netflix show Griselda premiere in Florida - Getty - January 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin konnte aufgrund eines gesundheitlichen Problems nicht zur Preisverleihung erscheinen.

Sofia Vergara musste die Emmy Awards am Sonntagabend (14. September) verpassen, nachdem sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Die 53-jährige Schauspielerin war eigentlich bereit für ihren großen Auftritt im Peacock Theater in Los Angeles, doch kurz bevor sie ins Auto steigen wollte, erlitt sie eine allergische Reaktion. Statt über den roten Teppich ging es für sie deshalb in die Notaufnahme. Auf Instagram erklärte Sofia, warum sie bei der Verleihung fehlte, und postete ein Foto ihres geschwollenen linken Auges mit den Worten: „Hab’s nicht zu den Emmys geschafft, aber immerhin in die Notaufnahme. Tut mir leid, dass ich absagen musste! Verrückteste Augen-[Allergie], direkt bevor ich ins Auto steigen wollte!“ Ein weiteres Bild zeigte sie auf einem Krankenhausbett, außerdem teilte sie ein Video, in dem sie ihr Auge an einem Trinkwasserbrunnen ausspült.

Sofia hätte während der Zeremonie, die von Comedian Nate Bargatze moderiert wurde, einen Preis präsentieren sollen. Weitere Laudatoren des Abends waren Catherine Zeta-Jones, Jude Law, Jason Bateman, Jennifer Coolidge, Colman Domingo und Tina Fey. Ein weiteres bekanntes Gesicht, das fehlte, war Eric Dane. Der Schauspieler, der kürzlich seine ALS-Diagnose öffentlich machte, hätte ebenfalls einen Preis verleihen sollen, war aber nicht bei der Show anwesend. Sein Auftritt wäre sein erstes großes öffentliches Erscheinen gewesen, seit er im Sommer in einem Interview bei ‚Good Morning America‘ über seine Gesundheitskrise sprach. Der ‚Grey’s Anatomy‘-Star hatte seine Diagnose erstmals im April in einem Interview mit ‚PEOPLE‘ bekannt gegeben und erklärt: „Bei mir wurde ALS diagnostiziert. Ich bin dankbar, dass meine liebevolle Familie an meiner Seite ist, während wir dieses nächste Kapitel meistern. Ich fühle mich glücklich, dass ich weiterhin arbeiten kann und freue mich darauf, nächste Woche wieder ans Set von ‚Euphoria‘ zurückzukehren. Ich bitte darum, dass meiner Familie und mir in dieser Zeit Privatsphäre gewährt wird.“