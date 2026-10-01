Stars Sophia Bush und Ashlyn Harris haben geheiratet

Sophia Bush - Ashlyn Harris - credit Xavier Collin/Image Press Agency/Avalon - Nov 24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2026, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin und die ehemalige Fußballspielerin haben sich bereits im vergangenen Jahr das Jawort gegeben.

Sophia Bush und Ashlyn Harris haben sich das Jawort gegeben.

Die 44-jährige Schauspielerin hat in ihren neuen Memoiren ‚And I Will Tell You Mine: Notes from a Life in Progress‘ bestätigt, dass sie Ashlyn 2025 heimlich in New York City geheiratet hat. Über ihre Entscheidung, die Hochzeit für sich zu behalten, sagte Sophia gegenüber ‚Vogue‘: „Wenn man an diesem Punkt in seinem Leben angekommen ist, beginnt man damit, auseinanderzunehmen, was einem selbst gehört und was irgendwie schon immer für alle anderen bestimmt war.“

Die ‚One Tree Hill‘-Darstellerin und die ehemalige Fußballspielerin standen den größten Teil ihres Erwachsenenlebens im Rampenlicht. Sophia erklärte, dass Ruhm und Erfolg einen Tribut fordern würden. „Es ist ein großes Privileg, als Sportlerin oder Schauspielerin auftreten zu können, aber es bringt auch gewisse Kosten mit sich“, schilderte sie. Trotz des öffentlichen Interesses wollten Sophia und Ashlyn ihren großen Tag im Kreis ihrer Familie verbringen. Der Hollywood-Star verriet: „Die Kinder sind einfach herumgelaufen und waren glücklich, und wir haben Blumen auf dem Grundstück gepflückt, die unsere Tochter Sloane in der Hand hielt. Für sie hat es so viel Spaß gemacht, weil es kein Tag voller Druck war, der für kleine Kinder zu viel gewesen wäre.“

Sophia hatte 2024 öffentlich gemacht, dass sie sich als queer identifiziert. Die Schauspielerin schrieb damals einen emotionalen Essay für ‚Glamour‘, in dem sie bestätigte, dass sie mit Ashlyn liiert ist. Zuvor war die US-Amerikanerin mit Schauspieler Chad Michael Murray und Unternehmer Grant Hughes verheiratet. „Ich hasse irgendwie die Vorstellung, dass man sich im Jahr 2024 noch outen muss. Aber mir ist sehr bewusst, dass wir dieses Gespräch in einem Jahr führen, in dem wir die aggressivsten Angriffe auf die LGBTQIA-Community in der modernen Geschichte erleben“, schilderte Sophia. Die brünette Schönheit erklärte außerdem, sie habe als langjährige Verbündete in der queeren Community viel Sicherheit, Respekt und Liebe erfahren und diese Gemeinschaft deshalb schon immer als ihre Heimat empfunden.