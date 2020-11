09.11.2020 14:30 Uhr

Sophia Vegas: So sah sie vor ihren Beauty-OPs aus!

Straff, prall, faltenfrei: So sieht Sophia Vegas inzwischen dank zahlreicher Besuche beim Beauty-Doc aus. Jetzt zeigt sie, wie schön und natürlich sie vor den OPs aussah...

Dass Sophia Vegas (33) beim Beauty-Doc hat nachhelfen lassen, ist kein großes Geheimnis. Doch jetzt zeigt Sophia, wie sie vor ihren unzähligen Beauty-OPs aussah…

Sophia legt sich immer wieder unters Messer

Sophias Markenzeichen: Platinblonde Mähne, Schmollmund, XXS-Taille und XXL-Busen! Die gebürtige Ost-Berlinerin ist natürlich nicht so auf die Welt gekommen. An ihrem Körper und in ihrem Gesicht hat die 33-Jährgie nichts dem Zufall überlassen. Bereits seit mehreren Jahren legt sie sich immer wieder unters Messer. Sophia gibt selbst zu, dass sie süchtig nach den gefährlichen Eingriffen ist.

So sah sie früher aus!

Viele Fans fragen sich: Wie sah die Blondine vor ihrer Generalüberholung aus? Das teilt Sophia jetzt mit ihren Instagram-Followern. Auf der Social-Media-Plattform postet sie ein Foto von sich, als sie 17 Jahre alt war. Man erkennt die Mutter einer kleinen Tochter kaum wieder. Mit dunkelblonden Haaren und süßem natürlichen Lächeln blickt die junge Sophia in die Kamera. Dazu schreibt sie: „So viel zum natürlichen Look“.

Ihr Schönheitswahn nimmt kein Ende

Schon vor zehn Jahren sah Sophia nicht mehr aus wie mit 17. Damals, noch an Bert Wollersheims (69) Seite, war von der natürlichen Schönheit nichts mehr zu sehen. Und seitdem hat ihr Schönheitswahn kein Ende genommen und die Selbstoptimierung ging weiter. Ihre Lippen wurden noch voller, die Haare noch blonder und die Nase noch stupsiger.

Galerie

Auch ihr Privatleben hat sich verändert

Doch nicht nur am Aussehen der 33-Jährigen hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Auch ihr Privatleben hat eine 180 Grad Wendung gemacht. Inzwischen ist Sophia nicht mehr mit Bert Wollersheim verheiratet, sondern mit ihrem jetzigen Ehemann Daniel Charlier. Mit ihrem Liebsten hat sie sogar bereits eine ein Jahr alte Tochter namens Amanda. Ob die ihrer Mama später nacheifert und auch eine komplette Verwandlung durchmacht, bleibt abzuwarten…

(AK)