Stars Sophie Turner spielt Lara Croft in neuer ‚Tomb Raider‘-Serie

Sophie Turner - 2024 Harper's Bazaar Women of the Year Awards - VIP Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2025, 09:00 Uhr

Die 'Game of Thrones'-Darstellerin tritt in die Fußstapfen von Angelina Jolie.

Sophie Turner wird in der neuen ‚Tomb Raider‘-Serie von Prime Video die Rolle der Lara Croft übernehmen.

Die 29-jährige Schauspielerin – die vor allem für ihre Rolle als Sansa Stark in ‚Game of Thrones‘ bekannt ist – wurde offiziell als neue Lara Croft bestätigt, nachdem sie sich gegen Konkurrentinnen wie Mackenzie Davis, Emma Mackey und Lucy Boynton durchgesetzt hatte.

Sophie erklärte in einem Statement: „Ich bin überglücklich, Lara Croft spielen zu dürfen. Sie ist eine so ikonische Figur, die so vielen Menschen so viel bedeutet – und ich werde alles geben.“ Angelina Jolie und Alicia Vikander haben die Figur bereits in Filmadaptionen verkörpert und Sophie freut sich darauf, in ihre Fußstapfen zu treten.

Außerdem blickt die Schauspielerin der Zusammenarbeit mit Phoebe Waller-Bridge entgegen, die die Serie erschafft, schreibt und als Co-Showrunnerin begleitet. „Es sind große Fußstapfen, in die ich treten darf, nach den kraftvollen Performances von Angelina und Alicia. Aber mit Phoebe an der Spitze sind wir (und Lara) in sehr sicheren Händen. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr alle seht, was wir vorbereitet haben“, verriet Sophie.

Phoebe ist ebenso begeistert, an der neuen Serie zu arbeiten. Die 40-Jährige erklärte: „Ich freue mich riesig, die großartige Sophie Turner als unsere Lara gemeinsam mit diesem fantastischen Kreativteam bekanntzugeben. Es kommt nicht oft vor, dass man eine Serie in diesem Ausmaß mit einer Figur machen darf, die man schon in der Kindheit geliebt hat. Jeder im Team brennt leidenschaftlich für Lara und ist genauso furchtlos, mutig und herrlich verrückt wie sie. Also holt eure Artefakte raus – Croft kommt!“