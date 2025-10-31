Stars Sorge um Pietro Lombardi: DSDS-Star im Krankenhaus

Pietro Lombardi at The Great Fight Night in Cologne April 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.10.2025, 14:00 Uhr

Der Sänger begab sich ins Krankenhaus, nachdem er in der Nacht plötzlich an Atemnot und Übelkeit litt.

Pietro Lombardi hat mit beängstigenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Der Sänger erlebte eine wahre Horror-Nacht: Er sei plötzlich aufgewacht und habe an Atemnot gelitten. Außerdem sei ihm übel gewesen und er habe sich übergeben müssen. Aufgrund der beunruhigenden Symptome begab sich der 33-Jährige in die Klinik. „Ich war gestern fast den ganzen Tag im Krankenhaus und habe meinen ganzen Körper durchchecken lassen“, offenbarte er in einer Instagram-Story.

Auf dem dazugehörigen Foto blickt ein sichtlich niedergeschlagener Pietro in die Kamera. „Ich hatte sehr hohen Blutdruck und ein paar andere Dinge, die jetzt aber soweit unter Kontrolle sind“, berichtete er weiter. In den nächsten Tagen soll sich der DSDS-Star ausruhen. „Deswegen bin ich erstmal bis Sonntag offline und lege das Handy weg“, fügte er hinzu.

Währenddessen werde sein Team bereits vorbereitete Posts hochladen. Pietro versprach seinen Fans, sich zu melden, „sobald ich etwas runtergekommen bin“. Außerdem bedankte er sich für die Unterstützung und die vielen Nachrichten seiner Community.

In einer früheren Story hatte der ‚Phänomenal‘-Interpret offen über seinen plötzlichen Anfall gesprochen. „Hatte sowas noch nie in meinem Leben. Es war so komisch und ist es irgendwie immer noch. Ich kriege kaum Luft, der ganze Rachen ist zu und brennt. Hatte für einen kurzen Moment echt innerlich Angst und so eine richtige Panik“, enthüllte Pietro. Er habe wirklich gedacht, er „ersticke“. Der Musiker schloss es aber nicht aus, „dass viel davon einfach im Kopf passiert“.