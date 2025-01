Prägender Musikstar der 1960er Jahre Soul-Legende Brenton Wood stirbt mit 83 Jahren

Soul-Legende Brenton Wood ist gestorben. (ili/spot)

SpotOn News | 04.01.2025, 09:31 Uhr

Die Musikwelt trauert um Brenton Wood: Der Soul-Sänger, der mit Hits wie "The Oogum Boogum Song" und "Gimme Little Sign" berühmt wurde, verstarb im Alter von 83 Jahren in seinem Haus in Kalifornien. Seine letzten Worte galten seinen Fans.

Brenton Wood (1941-2025) ist tot. Der Soul-Sänger verstarb am vergangenen Freitag im Alter von 83 Jahren friedlich im Schlaf in seinem Haus in Moreno Valley, Kalifornien. Dies bestätigte sein langjähriger Manager und Assistent Manny Gallegos gegenüber "Entertainment Weekly".

Wood war bis zuletzt ein leidenschaftlicher Musiker. Wie sein Manager berichtete, saß er noch am Abend vor seinem Tod am Piano. "Ich fragte ihn, ob er seinen Fans noch etwas sagen möchte", erinnert sich Gallegos. "Er antwortete: 'Sag ihnen: Ich fange dich auf dem Rückweg auf'." Dies war auch der Titel seiner "Catch You on the Rebound"-Tour, die er aufgrund gesundheitlicher Probleme hatte absagen müssen.

Eine Karriere voller Hits

Geboren wurde Wood 1941 als Alfred Jesse Smith in Shreveport, Louisiana. Nach einem Umzug mit seiner Familie nach Kalifornien begann er seine musikalische Karriere. Inspiriert von Künstlern wie Jesse Belvin (1932-1960) und Sam Cooke (1931-1964) entwickelte er seinen charakteristischen Stil. 1957 stand er erstmals im Studio.

In seiner über 60-jährigen Karriere veröffentlichte Wood neun Studioalben und mehrere Kompilationen. Seine größten Hits "The Oogum Boogum Song" (1967) und "Gimme Little Sign" (1967) prägten den Sound der 1960er Jahre. Seine eingängigen Melodien fanden auch den Weg nach Hollywood – sie wurden in erfolgreichen Produktionen wie "Almost Famous", "Don't Worry Darling" und "Big Little Lies" verwendet.

Video News

Ein bleibendes Vermächtnis

Bis zuletzt blieb Wood seiner Musik treu. Noch im Sommer 2023 gab er dem US-Radiosender "NPR" ein ausführliches Interview über seine Karriere. Seine "Catch You on the Rebound"-Tour sollte eigentlich sein großer Abschied von der Bühne werden, musste aber aufgrund seiner sich verschlechternden Gesundheit abgesagt werden.

Mit Brenton Wood verliert die Musikwelt einen ihrer letzten großen Soul-Pioniere der 1960er Jahre.