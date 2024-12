Wettbieten mit Privatsender „Sportschau“ gerettet? ARD sichert sich Bundesliga-Rechte

Die Zukunft der "Sportschau" mit Esther Sedlaczek und Co. scheint gesichert. (smi/spot)

SpotOn News | 03.12.2024, 16:02 Uhr

Die "Sportschau" scheint gerettet, zumindest für die nächsten vier Saisons. Die ARD hat sich die Rechte an dem Bundesligapaket gesichert, das die Zusammenfassung der Samstagsspiele beinhaltet. Das dürfte vor allem den Pay-TV-Sendern nicht schmecken.

Fans der guten alten "Sportschau" im Ersten können aufatmen. Der öffentlich-rechtliche Sender sicherte sich auch für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 die Rechte an den Zusammenfassungen der Fußballbundesliga. Im Poker um die Übertragung im Free-TV setzte sich die ARD jetzt laut Medienberichten gegen den Mitbewerber RTL durch.

Laut "Sportbild" lag RTL mit seinem Gebot zunächst über dem der ARD. Doch in der zweiten Runde hat der öffentlich-rechtliche Senderverbund offenbar nachgelegt. Die genaue Summe, mit der die ARD letztlich den Zuschlag erhielt, ist noch nicht bekannt. Bei der Rechtevergabe für den jetzt zu Ende gehenden Zeitraum hatte sie 110 Millionen für die Bundesliga auf den Tisch gelegt.

Um dieses Paket ging es

In den Verhandlungen zwischen der Deutsche Fußball Liga (DFL) und den interessierten Sendern geht es um 15 verschiedene Rechtepakete, von Paket A bis Paket O. Für die Sportschau relevant ist das Rechtepaket I. Es beinhaltet die ersten Bewegtbilder der Bundesligaspiele am Samstag im Free-TV.

Das Paket I bot die DFL in zwei Varianten an. Die sogenannte Klassik-Variante erlaubt die Ausstrahlung der Zusammenfassungen Samstag um 18 Uhr. Wie gehabt also. Dann gibt es das Kompakt-Modell. Hier wären die Bewegtbilder erst ab 19:15 Uhr zu sehen. Die ARD interessierte sich nur für Klassik, für Privatsender wäre Kompakt eine Alternative.

Pay-TV-Sender stört die "Sportschau"

Besonders pikant: Beim Rechtepoker um das Kompakt-Paket hätten auch Pay-TV-Sender wie Sky oder DAZN mitmischen dürfen. Nicht offen, aber indem sie einen Privatsender finanziell unterstützen. Denn Pay-Sender sind daran interessiert, dass die Zusammenfassungen möglichst spät im Free-TV laufen. Die "Sportschau" kollidiert nämlich mit der Live-Übertragung des Bundesliga-Spitzenspiels, das jeden Samstag um 18:30 live bei Bezahlsendern läuft.

Die Rechte für die Live-Übertragungen im Pay-TV hat die DFL bereits vergeben. DAZN luchste dabei Sky die Bundesliga-Konferenz am Samstag ab. Sky behält dafür die Rechte an den einzelnen Spielen am Samstag sowie der Partie am Freitagabend. Die Sonntagsspiele zeigt wiederum DAZN.