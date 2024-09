Im Sommer Stadiontour durch Europa: Imagine Dragons kommen 2025 nach Deutschland

Dan Reynolds wird 2025 in Deutschland auf der Bühne stehen. (jom/spot)

SpotOn News | 09.09.2024, 17:28 Uhr

Die US-Band Imagine Dragons hat Europa-Termine ihrer "Loom World Tour" für 2025 angekündigt. Dan Reynolds und seine Bandkollegen werden auch Halt in Deutschland machen.

Imagine Dragons haben die Europa- und UK-Termine ihrer Welttour angekündigt. Die US-Pop-Rock-Band um Frontmann Dan Reynolds (37) wird erstmals eine Stadiontournee in Europa absolvieren. Der Auftakt für die 20 Termine ist am 31. Mai in Zürich geplant, danach folgen im Juni und Juli Stationen unter anderem in Stockholm, Budapest, Madrid, Paris, Amsterdam oder Kopenhagen.

Imagine Dragons: Wann sind die Tickets für die Deutschland-Shows im Vorverkauf?

Auch die deutschen Fans können sich freuen: Am 16. Juli ist die Band in Hamburg (Volksparkstadion) zu sehen, am 21. Juli wird sie in Frankfurt (Deutsche Bank Park) auftreten. Der allgemeine Ticketvorverkauf beginnt am kommenden Freitag (13. September, 10 Uhr) bei Eventim. Am Donnerstag (12. September) gibt es zudem ab 10 Uhr und 24 Stunden lang einen Presale bei Ticketmaster.

Die Tour ist nach dem aktuellen Studioalbum "Loom" (2024) der Band aus Las Vegas, Nevada, benannt. Damit tourt die Gruppe noch bis in den Herbst hinein durch die USA. Die Band ist eine der kommerziell erfolgreichsten Gruppen des 21. Jahrhunderts, zu ihren erfolgreichsten Songs zählen "Radioactive", "Believer", "Thunder" oder "Bad Liar".