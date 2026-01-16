Film ‚Star Wars‘-Chefin Kathleen Kennedy verkündet Abschied von Lucasfilm – Dave Filoni und Lynwen Brennan übernehmen

Kathleen Kennedy, C-3PO And Mark Hamill - Star Wars The Last Jedi Press Conference - 2017 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.01.2026, 18:00 Uhr

Die Lucasfilm-Chefin gibt ihren CEO-Posten auf - ihre Nachfolger sind schon gefunden.

Kathleen Kennedy tritt als CEO von Lucasfilm zurück.

Die 72-jährige Managerin leitete das ‚Star Wars‘- und ‚Indiana Jones‘-Studio seit der Übernahme von Lucasfilm durch Disney im Jahr 2012. Nun hat Kennedy bestätigt, dass sie ihre Position aufgeben wird, um künftig als Produzentin in Vollzeit zu arbeiten. Zu ihren kommenden Projekten zählen unter anderem ‚Star Wars: Starfighter‘ sowie ‚The Mandalorian and Grogu‘.

Mit Kennedys Rückzug wird Dave Filoni – der eng mit George Lucas an der animierten Serie ‚Star Wars: The Clone Wars‘ gearbeitet hat und gemeinsam mit Jon Favreau ‚The Mandalorian‘ mitentwickelte – neuer Präsident und Chief Creative Officer von Lucasfilm. Lynwen Brennan soll als Co-Präsidentin fungieren.

Im Gespräch mit ‚Deadline‘ sagte Kennedy: „Vor zwei Jahren bin ich zu [Disney-CEO] Bob [Iger] und Alan [Bergman] gegangen, um einen Übergangsplan auszuarbeiten, und ich habe empfohlen, dass Dave Filoni und Lynwen Brennan diese Rollen übernehmen – Letztere führt das Unternehmen bereits gemeinsam mit mir. Sie kommt von ILM, wo sie 16 Jahre lang General Managerin war, und wechselte anschließend in dieselbe Position bei Lucasfilm.“ Brennan sei ihre wichtigste Finanzpartnerin und Geschäftspartnerin bei der Führung des Unternehmens gewesen.

Über Filoni wiederum erzählte sie: „Dave ist die perfekte Person für den Übergang, aber er hatte noch keinen Kinofilm gemacht. Deshalb habe ich ab ‚Rogue One‘ sehr eng mit ihm zusammengearbeitet, um ihm ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie Live-Action funktioniert.“ Sein Hintergrund liege in der Animation, da er mit George Lucas an ‚Clone Wars‘ gearbeitet habe. Inzwischen habe Filoni alle Staffeln von ‚The Mandalorian‘ gemeinsam mit Jon Favreau umgesetzt. „Mein Punkt ist: Wir sprechen darüber seit zwei Jahren“, betonte Kennedy.