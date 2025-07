Film ‚Star Wars‘-Legende Kenneth Colley mit 87 Jahren gestorben

Kenneth Colley - Avalon - 2016 - German Comic Con BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2025, 18:00 Uhr

‚Star Wars‘-Ikone Kenneth Colley ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Der Schauspieler – der vor allem für seine Rolle als Admiral Piett in George Lucas‘ Sci-Fi-Reihe bekannt war – starb am Montag (30. Juni) „friedlich“ in Ashford, Kent, nachdem er sich mit Covid und einer Lungenentzündung infiziert hatte, wie sein Agent Julian Owen bestätigte.

In einer Erklärung sagte Owen: „Er wurde nach einem Sturz mit Armverletzung eingeliefert, infizierte sich jedoch schnell mit Covid, das sich zu einer Lungenentzündung entwickelte. Er verstarb friedlich mit Freunden an seiner Seite.“ Über das Leben und die Karriere des Stars fügte sein Agent hinzu: „Ken Colley war einer unserer besten Charakterdarsteller mit einer 60-jährigen Karriere. Ken arbeitete kontinuierlich auf Bühne, Film und Fernsehen und spielte eine Vielzahl von Rollen – von Jesus in ‚Monty Python’s Life of Brian‘ bis zu bösen und exzentrischen Figuren in Ken-Russell-Filmen und dem Herzog von Wien in Shakespeares ‚Measure for Measure‘ für die BBC.“

Colley trat 1980 in ‚Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back‘ als Admiral Piett auf, dem Kommandanten von Darth Vaders Flaggschiff, der ‚Executor‘, und wiederholte die Rolle im 1983 erschienenen ‚Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi‘. Der Schauspieler sprach Piett auch in der LEGO-Animation ‚LEGO Star Wars: The Empire Strikes Out‘ im Jahr 2012.

Weiter heißt es in der Erklärung: „Kens Lieblingsrolle war Estragon in der Bühnenproduktion von Becketts Klassiker ‚Waiting for Godot‘ am Cockpit Theatre in London im Jahr 2014. Kens Teilnahme an ‚Star Wars‘ führte dazu, dass er zu Conventions und offiziellen Fan-Events auf der ganzen Welt eingeladen wurde, wo er bis heute als einer der beliebtesten Schauspieler der Originaltrilogie gilt.

Ken liebte seinen Garten, das Sammeln von Kunst und hatte eine Leidenschaft für schnelle Autos.“

Colley wurde am 7. Dezember 1937 in Manchester geboren und begann seine Schauspielkarriere 1961 am Leicester Repertory Theatre als Bühnenarbeiter und Ensemble-Mitglied. Er schloss sich bald renommierten Ensembles wie dem Old Vic in London, dem Royal Court und der Royal Shakespeare Company an. Zu seinen frühen Fernsehrollen gehörte ein kleiner Part in ‚The Avengers‘ (1963) sowie Auftritte in Serien wie ‚The Sweeney‘ und ‚The Rivals of Sherlock Holmes‘. Colleys erster Filmauftritt war 1964 in dem Drama ‚Seventy Deadly Pills‘, in dem er einen Pförtner in Covent Garden spielte. Später trat er in ‚Monty Python’s Life of Brian‘ mit John Cleese und Michael Palin auf, in dem er Jesus Christus verkörperte. Er arbeitete auch mit Clint Eastwood im Film ‚Firefox‘ (1982), in dem er Colonel Kontarsky spielte. In späteren Jahren war Colley in Serien wie ‚Holby City‘ und einem zweiteiligen ‚Doctor Who‘-Spezial zu sehen. Seine letzte Bildschirmrolle hatte Colley 2016, als er Vincente Changretta in Staffel 3 der BBC-Serie ‚Peaky Blinders‘ spielte.