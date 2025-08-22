Stars Stefan Mross in tiefer Trauer: Abschied von seiner Mutter

Stefan Mross Radio Schlager Tour Oranienburg Aug 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.08.2025, 14:00 Uhr

Der Schlagerstar muss die nächste Ausgabe von 'Immer wieder sonntags' wegen des Todes seiner Mutter ausfallen lassen.

Stefan Mross wird die kommende Ausgabe von ‚Immer wieder sonntags‘ aussetzen.

Der Schlagerstar und Fernsehmoderator befindet sich in einer emotionalen Ausnahmesituation: Seine Mutter ist im Alter von 85 Jahren an Demenz verstorben. Die ARD-Sendung mit dem Volksmusiker als Gastgeber wird aus Respekt am kommenden Sonntag nicht von ihm moderiert. Stattdessen übernimmt auf seinen expliziten Wunsch hin Stefanie Hertel, unterstützt von Uta Bresan. Der SWR formulierte dazu: „Ein Zeichen des Zusammenhalts gerade in schweren Zeiten.“

Der Verlust ist für Mross ein schwerer Schlag. Er gab seiner Mutter Anfang des Jahres ein Denkmal, als er aus Liebe einen Charity-Golftermin absagte, um ihren Geburtstag zu feiern: „Die Mama geht immer vor“, betonte er damals laut ‚Bunte‘.

Parallel dazu blickte Mross in einem exklusiven Interview mit ‚Superillu‘ auf sein bewegtes Leben zurück. Er beschrieb Rückschläge ebenso wie Erfolge als unverzichtbare Bestandteile seiner Entwicklung: „Ich hätte keine Sekunde anders gemacht. Mit allen Höhen und Tiefen. Nur aus Fehlern lernt man.“ Bereits mit 13 wurde er entdeckt und lebt bis heute authentisch und aufrichtig, gegen den Ratschlag einiger Kritiker: „Ich lass mich nicht verbiegen. Ich bin ein Bayer, und ich heiß’ einfach Stefan“, zitiert die Zeitschrift den Star. Im Angesicht der persönlichen Tragödie zeigt sich ein Entertainer, der nicht nur die Bühne, sondern auch das Leben reflektiert: konsequent, bodenständig und unverstellt.