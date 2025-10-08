Stars Stefan Mross: Seine Mutter starb in seinen Armen

Stefan Mross Radio Schlager Tour Oranienburg Aug 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2025, 14:00 Uhr

Stefan Mross musste vor einigen Wochen einen schweren Verlust verkraften.

Für den 49-jährigen Musiker war es ein Sommer voller Trauer. Der beliebte Schlagersänger verlor vor einigen Wochen seine Mutter Stefanie, die im Alter von 85 Jahren nach einer Demenzerkrankung verstarb. Der Verlust traf ihn tief – so sehr, dass er seine Moderation der ARD-Sendung ‚Immer wieder sonntags‘ kurzfristig absagte und sich für einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurückzog.

In einem Gespräch im ‚Bild‘-Podcast ‚May Way‘ sprach Mross nun erstmals darüber, wie die letzten Stunden mit seiner Mutter abliefen. Ein Anruf seines Bruders habe ihn mitten in der Nacht aufgeschreckt – etwas stimme mit der Mutter nicht, hieß es. Ohne zu zögern machte er sich sofort auf den Weg zu ihr. Als er kurz vor Mitternacht ankam, konnte er noch etwas Zeit an ihrer Seite verbringen. Sie sei dann in seinem Armen eingeschlafen. Für den Moderator sei es ein Moment gewesen, der ihm zwar das Herz gebrochen, ihm aber zugleich das Gefühl gegeben habe, im richtigen Augenblick bei ihr gewesen zu sein.