Stars Stefan Raabs neue RTL-Show: Zuschauer reagieren enttäuscht

Stefan Raab - AUG 2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2025, 14:00 Uhr

Beim Publikum kommt Stefan Raabs neues TV-Format offenbar nicht besonders gut an, wie Kommentare im Netz beweisen.

Stefan Raab kehrte am Montagabend mit seinem neuen Format ‚Die Stefan Raab Show‘ zurück.

Der einstige ‚TV Total‘-Macher sorgte mit seinem Comeback bei RTL für Aufsehen, denn immerhin nahm Raab mit seiner Show sogar den beliebten Sendeplatz von ‚Wer wird Millionär?‘ ein. Doch statt Begeisterung erntete der Entertainer vor allem Kritik. Das 15-minütige Format, das an sein früheres ProSieben-Erfolgsformat erinnern sollte, präsentierte die unterhaltsamsten Internet-Clips der Woche. Unterstützt wurde Raab dabei von Michael „Bully“ Herbig.

Im Netz äußerten viele Zuschauer nach der Ausstrahlung der Minisendung jedoch ihre Enttäuschung. „Mit seinem Comeback hat Stefan Raab sein Vermächtnis verloren! Was zur Hölle ist das wieder?“, wunderte sich ein User auf der Plattform X, ehemals Twitter. Ein anderer kommentierte: „Wie oft will Stefan Raab noch ‚TV Total‘ bzw. ‚Schlag den Raab‘ unter anderem Namen als was Neues verkaufen? Das nimmt ja peinliche Züge an.“ Ein weiterer Nutzer meinte: „Okay, halten wir fest: RTL und Stefan Raab hatten die ganze Sommerpause Zeit, sich Gedanken zu machen, mit was Neuem sie an den Start gehen wollen – und herausgekommen ist diese ‚Stefan Raab Show‘?“

Die Enttäuschung über das neue Kurzformat mit Stefan Raab ist den TV-Zuschauern im Netz deutlich anzumerken. „Wann hört er endlich auf?“, forderte ein weiterer User klar und deutlich. „Wann nimmt Stefan Raab mal jemand zur Seite und sagt ihm, dass es vorbei ist?“, lautete ein anderer Kommentar. Die Kritik richtet sich insbesondere gegen die Wiederholung alter Erfolgsformate und das Fehlen neuer Ideen. Ob ‚Die Stefan Raab Show‘ in den kommenden Tagen eine bessere Resonanz erzielen kann, bleibt abzuwarten. Die erste Ausgabe jedenfalls konnte die Erwartungen vieler Zuschauer nicht erfüllen.