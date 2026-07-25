Stars Stefanie Hertel: Deshalb musste sie sich lange Zeit blöde Sprüche anhören

Stefanie Hertel - May 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.07.2026, 12:00 Uhr

Die Schlagersängerin lebt nach starken Werten - doch Verständnis gab es dafür lange Zeit nicht.

Stefanie Hertel enthüllt, dass sie früher schräge Blicke erhielt, weil sie vegetarisch lebt.

Die Schlagersängerin verzichtet bereits seit ihrem 17. Lebensjahr auf Fleisch. Hertel ist zudem Botschafterin des Deutschen Tierschutzbundes und engagiert sich für PETA. Doch ihre Haltung führte in der Vergangenheit auch zu Kritik. „Vor 30 Jahren noch hat man einen wirklich ganz doof angeguckt, wenn man gesagt hat, man isst kein Fleisch“, berichtete die Musikerin in der Sendung ‚Kölner Treff‘. Dabei sei es auch immer wieder zu unangenehmen Situationen gekommen. „Da kamen sie an und haben irgendwelche Erbsendosen aufgemacht“, erzählte Hertel.

Heute nehme sie einen deutlichen Wandel wahr. Fleischlose Gerichte seien längst keine Ausnahme mehr, sondern für viele Menschen selbstverständlich geworden – auch ohne vegetarische Lebensweise. Dennoch sieht Hertel weiteren Handlungsbedarf. „Das muss die Zukunft werden, dass wir alle über unseren Fleischkonsum oder über tierische Produkte nachdenken. Das kann nur die Zukunft sein!“, sagte sie im Gespräch mit dem Moderationsduo Susan Link und Micky Beisenherz.

Im Jahr 2016 gründete Hertel den gemeinnützigen Verein Stefanie Hertel hilft e. V. Dieser hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen und Tieren in Not zu helfen. Laut Homepage reist die 47-Jährige selbst regelmäßig nach Griechenland, wo sie sich um Straßenhunde kümmert. „Wir tun alles, um vor Ort zunächst die Unterbringung in Tierpensionen zu ermöglichen. Dazu benötigen diese Geld für den Ausbau und artgerechte Haltung. Viele der Straßenhunde sind in einem schlechten Zustand und benötigen dringend ärztliche Versorgung sowie gutes Futter“, informiert Hertel auf der Website ihres Vereins.