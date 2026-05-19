Stars Stefanie Kloß: Die Silbermond-Sängerin ist wieder Mama geworden

Stefanie Kloss - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.05.2026, 14:00 Uhr

Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß hat erneut Familienzuwachs bekommen.

Wie sie gemeinsam mit ihrem Partner und Bandkollegen Thomas Stolle bekannt gab, ist ihr zweites Kind zur Welt gekommen. Die Nachricht teilte die Musikerin über den Instagram-Kanal der Band und verband sie mit den Worten „Bauch leer, Kinderzimmer voll“. Dazu veröffentlichte sie ein Bild, auf dem ein kleines Paar Babyschuhe zu sehen ist.

In dem Beitrag machte die Familie zudem deutlich, wie groß die Freude über das neue Familienmitglied ist. „Voller Dankbarkeit und Glück möchten wir euch wissen lassen, dass unser Sohn nach seiner Cousine nun ein kleines Brüderchen bekommen hat.“

Stefanie Kloß ist seit 2010 mit ihrem Bandkollegen Thomas Stolle zusammen. Ihre Beziehung machten sie damals öffentlich mit den Worten, dass sie sich schon lange gut verstehen und nun sicher seien, als Paar zusammenzupassen. Seitdem gelten sie als eines der beständigeren Paare in der deutschen Musikszene.

Im Jahr 2018 wurde das Paar erstmals Eltern eines Sohnes, dessen Name bewusst nicht an die Öffentlichkeit gelangt ist. Schon damals betonte Kloß, dass sie ihr Privatleben weitgehend schützen und ihrem Kind eine möglichst normale und unbeschwerte Kindheit ermöglichen wolle. Auch diesmal bleibt die Sängerin dieser Haltung treu und teilt nur ausgewählte Einblicke in ihr Familienleben. Erst im April hatte sie ihre zweite Schwangerschaft öffentlich gemacht, als ihr Babybauch bereits deutlich sichtbar war. Damals schrieb sie scherzhaft „Glas leer, Bauch voll“ und erhielt viel positive Resonanz von ihren Fans.