Stars Stefon Diggs hat ein Kind gezeugt

Cardi B and Stefon Diggs - May 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.11.2025, 11:00 Uhr

Cardi Bs Freund ist als Vater des Babys einer anderen Frau bestätigt worden.

Die ‚WAP‘-Sängerin erwartet ihr erstes Kind mit Stefon Diggs, doch ein Vaterschaftstest hat ergeben, dass der Wide Receiver der New England Patriots bereits Anfang dieses Jahres Vater wurde, als Aileen Lopera eine Tochter zur Welt brachte. Aileens Anwältin, Tamar G. Arminak, sagte dem ‚People‘-Magazin: „Wir können bestätigen, dass Herr Diggs der Vater ist. Und wir hoffen, dass er in bedeutender Weise zum Leben des Kindes beiträgt und gemeinsam mit unserer Mandantin erzieht, die bisher alles allein bewältigen musste.“ Das Model, das auf Instagram unter dem Namen Lord Gisselle bekannt ist, hatte im Dezember 2024 – während sie noch schwanger war – Dokumente gegen den 31-jährigen Sportler eingereicht, um die Vaterschaft rechtlich feststellen zu lassen. In den Dokumenten hieß es: „Die Antragstellerin ist derzeit mit [Diggs’] ungeborenem Kind schwanger.“

Zu diesem Zeitpunkt beantragte Aileen das rechtliche und physische Sorgerecht für das Baby, wollte Diggs jedoch ein Besuchsrecht einräumen. In seiner Erwiderung bestritt der NFL-Star, der Vater zu sein, und beantragte einen genetischen Test. Falls sich jedoch herausstellen sollte, dass er der Vater ist, wolle er gemeinsames rechtliches und physisches Sorgerecht sowie eine gemeinsame Zahlung der „angemessenen Ausgaben“ für Schwangerschaft, Geburt und Anwaltsgebühren und -kosten. Laut der Zeitung ‚The U.S. Sun‘ ging aus den Dokumenten hervor, dass das Baby den Namen Charliee Harper Diggs-Lopera trägt. Aileens Anwältin sagte damals: „Meine Mandantin freut sich auf den Tag, an dem Herr Diggs seine kleine Tochter in Los Angeles anerkennt und für sie sorgt.“

Cardi – die drei Kinder mit ihrem Ex-Ehemann Offset hat – bezog sich offenbar im September in einem Instagram-Live-Video auf den Vaterschaftsstreit. Die 33-jährige Rapperin spielte dabei auf Shirley Browns Song ‚Woman to Woman‘ aus dem Jahr 1974 an, in dem eine Frau die Geliebte ihres Ehemanns anruft. Cardi betonte außerdem kürzlich, Stefon gebe ihr ein Gefühl von „Sicherheit, großem Selbstvertrauen und Stärke“. Sie erklärte in der Sendung ‚CBS Mornings‘: „Er gibt mir ein sehr starkes Selbstvertrauen … und er lässt dich glauben, du könntest die Welt erobern.“ Cardi scherzte nun, sie hoffe, ihre Fans würden ihr neues Album kaufen, damit sie ihre wachsende Familie unterstützen könne. Sie witzelte: „Jetzt könnt ihr alle mein Album kaufen, damit ich Pampers und Windeln und all so was kaufen kann. Ich hab’s euch gesagt. Also unterstützt mein Album – ich bin jetzt eine Mutter von vier Kindern.“