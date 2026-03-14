Film Steven Spielberg plant Western als nächstes Projekt

Steven Spielberg - White House 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.03.2026, 12:00 Uhr

Der Regisseur verrät, dass er mit der Arbeit an einem Western begonnen hat.

Steven Spielberg hat seinen nächsten Film angekündigt – ein Western ohne Stereotype.

Der US-Regisseur verriet, dass das Projekt zwar „Pferde und Waffen“ enthalten werde, er jedoch andere typische Elemente und Genre-Klischees vermeiden wolle. Details zur Handlung gab er allerdings nicht preis. Im Gespräch mit Podcaster Sean Fennessey beim Film- und Fernsehfestival South by Southwest sagte er am Freitag (13. März) auf die Frage nach seinem nächsten Film: „Nun, ich entwickle gerade einen Western. Und er wird Pferde haben. Es wird Waffen geben.“

Der Filmemacher fügte hinzu: „Aber es wird keine Tropen geben, das kann ich euch sagen. Es wird keine Stereotype, keine typischen Genre-Klischees geben.“ An anderer Stelle des Gesprächs erinnerte sich Spielberg daran, dass er den Film ‚Unheimliche Begegnung der dritten Art‘ (1977) schon lange vor seinem Durchbruch mit ‚Der weiße Hai‘ (1975) drehen wollte. Studios hätten jedoch kein Interesse gezeigt, weil sie das Projekt für einen „völlig verrückten Fantasyfilm“ hielten.

„Niemand ließ mich ‚Unheimliche Begegnung‘ machen, weil es sich am Rand von Wissenschaft und Mythologie bewegte. Niemand verstand es wirklich“, berichtete Spielberg. Der 79-Jährige konnte zunächst niemanden für seine Idee begeistern. „Als ich sagte: ‚Ich möchte einen UFO-Film machen‘, dachten alle, ich wolle einen Film über den National Enquirer drehen – also über verrückte Berichte über Dinge, die gar nicht passieren. Einen komplett verrückten Fantasyfilm über etwas, das nicht existiert“, erzählte er.

Nach dem Erfolg von ‚Der weiße Hai‘ habe sich die Situation jedoch drastisch verändert. „Danach kamen alle zu mir und sagten: ‚Haben Sie ein altes Tagebuch? Wir drehen alles, was Sie haben.‘ Es war großartig“, enthüllte der Star.