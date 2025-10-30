Musik Stevie Nicks und Lindsey Buckingham verstehen sich wieder gut

Stevie Nicks - BST Hyde Park - July 12th 2024 - Lorne Thomson - Redferns - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2025, 18:00 Uhr

Stevie Nicks und Lindsey Buckingham haben ihren Streit endgültig hinter sich gelassen.

Die ehemaligen Fleetwood-Mac-Bandkollegen und Ex-Liebhaber waren nicht immer einer Meinung, stehen nun jedoch nach der Neuauflage ihres gemeinsamen Albums ‚Buckingham Nicks‘ wieder in Kontakt – das Album war jahrzehntelang vergriffen. In einem Gespräch im ‚Song Explorer‘-Podcast sagte die 77-jährige Stevie: „Lindsey und ich haben letzte Nacht angefangen, darüber zu reden. Das Ganze fühlt sich für uns wirklich an wie gestern.“ Über die Bedeutung des Songs ‚Frozen Love‘ auf der Platte, die ursprünglich im September 1973 erschien und jahrzehntelang nicht erhältlich war, erklärte sie: „Das Lied handelt von zwei Menschen, die verliebt waren, viele Unterschiede hatten und die Welt leicht unterschiedlich sahen, aber eine Beziehung hatten, die sich wie ein Geschenk anfühlte. Ich sehe es gerne wie ‚Sturmhöhe‘ oder ‚Große Erwartungen‘ – eine moderne Liebesaffäre, Tragödien. Denn niemand liebt wirklich fröhliche Songs. Ich jedenfalls nicht, und Lindsey auch nicht.“

Das Paar datete von 1972 bis 1976 und spielte zusammen bei Fleetwood Mac, bis Lindsey 2018 gefeuert wurde. Stevie gibt zu, dass ihre Beziehung zwar oft herausfordernd, aber auch „fantastisch“ war. „Unsere Beziehung war auf und ab, auf und ab, auf und ab, schwierig – aber gleichzeitig fantastisch. Und das, was wir gemacht haben, war so großartig, dass es sich gelohnt hat, die Prüfungen und Schwierigkeiten einer schwierigen Beziehung auf sich zu nehmen“, erinnerte sie sich.

Bereits im März hatte Gründungsmitglied Mick Fleetwood erklärt: „Ich habe immer die Fantasie, dass Stevie und Lindsey sich ein bisschen mehr anfreunden und einfach sagen würden, dass alles in Ordnung ist für sie beide.“