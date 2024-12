Nach der Geburt ihres Sohnes Store-Eröffnung: Hailey Bieber unterstützt Freundin Gigi Hadid

Gigi Hadid und Hailey Bieber posierten bei der Strore-Eröffnung Dezember 2024 in Los Angeles. (dam/spot)

SpotOn News | 08.12.2024, 16:31 Uhr

Seit der Geburt ihres Sohnes trat Hailey Bieber nur selten in der Öffentlichkeit auf. Für ihre Freundin Gigi Hadid machte die Unternehmerin nun aber eine Ausnahme und wohnte der Eröffnung ihres neuen Ladens bei.

Hailey Bieber (28) besucht ihre Model-Kollegin Gigi Hadid (29) bei einem besonderen Event. Wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet, stand Bieber ihrer Freundin bei der Store-Eröffnung ihrer Kaschmirmarke "Guest In Residence" am 7. Dezember in Los Angeles zur Seite. Für die Veranstaltung trug Bieber eine elegante Kombination aus einem weinroten Mantel und einem gleichfarbigen Rock. Dazu wählte sie dunkle Strumpfhosen und schwarze Schuhe mit Absatz. Hadid, die 2022 ihren ersten Laden in New York eröffnet hatte, schlüpfte in einen gestreiften Pullover. Ein Minirock aus Leder vervollständigte ihren Look.

Erste Auftritte nach Geburt

Der Besuch in Hadids neuem Laden ist einer der wenigen Auftritte, die Bieber seit der Geburt ihres Sohnes Jack Blues absolviert hat. So veranstaltete das Model Ende Oktober im Rahmen eines neuen Projekts ihrer Marke "Rhode" eine Party. Zu dieser erschien sie in einem grauen Anzug im Oversized-Schnitt. Begleitet wurde sie dabei von ihrem Ehemann Justin Bieber (30), der wie gewohnt legerer gekleidet war: In Baggyjeans und brauner Flanelljacke feierte Bieber die Erfolge seine Frau.

Die 28-Jährige und der Sänger sind seit 2018 verheiratet. Im Mai dieses Jahres bestätigte das Paar auf Instagram, erstmals Eltern zu werden. Die Geburt ihres Sohnes Jack Blues Bieber verkündeten die beiden wenige Monate später, am 24. August, ebenfalls auf der Social-Media-Plattform.