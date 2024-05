Schneckenrennen mit "Garfield" Stotterstart: „Furiosa: A Mad Max Saga“ enttäuscht an den Kinokassen

Anya Taylor-Joy floppt mit "Furiosa: A Mad Max Saga" (smi/spot)

SpotOn News | 27.05.2024, 12:43 Uhr

"Furiosa: A Mad Max Saga" legt einen holprigen Kinostart hin: Während der Action-Kracher in Deutschland nicht an dem vor zwei Wochen gestarteten "Garfield"-Film vorbeikommt, droht in den USA eine historische Pleite am langen Wochenende um den Memorial Day.

"Furiosa: A Mad Max Saga" startet alles andere als furios in den Kinos. Der Ableger der Endzeitaction-Reihe bleibt seit seinem Debüt Ende letzter Woche hinter den Erwartungen zurück – sowohl in Deutschland als auch in den USA.

"Furiosa" kommt in Deutschland nicht an "Garfield" vorbei

In Deutschland kommt "Furiosa" nicht an "Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer" vorbei – obwohl der Kinderfilm schon seit zwei Wochen in den Kinos läuft. Das postapokalyptische Spektakel mit Anya Taylor-Joy (28) und Chris Hemsworth (40) lockte seit Donnerstag hierzulande 86.000 Besucher an. "Garfield" kam im selben Zeitraum auf 98.000 verkaufte Tickets.

Beim Umsatz in Euro rangiert Furiosa gemäß den von "Blickpunkt: Film" präsentierten Zahlen vor dem animierten Kater. Dem Branchenmagazin zufolge handelt es sich um das insgesamt schwächste Kinowochenende des Jahres.

Historischer Fehlstart an Feiertagswochenende in den USA

In den USA scheint "Furiosa: A Mad Max Saga" ebenfalls ein Flop zu werden – trotz eines Starts an einem langen Wochenende. In den Vereinigten Staaten wird an diesem Montag (27. Mai) der Memorial Day gefeiert. An jedem letzten Montag im Mai wird jährlich den im Krieg gefallenen Soldaten gedacht.

Seit seinem Start am Freitag spielte "Furiosa" in den USA bis Sonntag nur 25,6 Millionen US-Dollar ein. Laut Prognosen wird das Prequel zu "Mad Max: Fury Road" (2015) inklusive des heutigen US-Feiertages am langen Wochenende auf 31 Mio. Dollar kommen. Experten hatten am Vorfeld mit rund 50 Mio. über die vier Tage gerechnet.

Der beim Filmfest von Cannes gefeierte Actioner hatte bis Sonntag knapp die Nase vorn vor "Garfield". Dessen Kinoabenteuer ist in den USA erst jetzt an den Start gegangen – und spielte 24,8 Millionen Dollar ein. Am morgigen Dienstag wird sich dann zeigen, welcher der Filme das beste Debüt am Memorial-Day-Wochenende hinlegt hat. Auch bei "Garfield" rechnen Experten mit einem Ergebnis um die 31 Millionen Dollar.

Egal ob "Furiosa" oder "Garfield": Der Sieger am langen Wochenende wäre der schwächste Topstart eines Memorial Days seit 1995. Damals kam "Casper" nur auf 22 Millionen. Für einen 168 Millionen Dollar teuren Film wie "Furiosa" eine Katastrophe.