Film ‚Stranger Things‘-Star David Harbour kehrt für ‚Violent Night 2‘ zurück – Kristen Bell stößt zur Besetzung

David Harbour - Thunderbolts - UK Photocall - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2026, 18:00 Uhr

Der 'Strangers Things'-Star schlüpft erneut in seine Rolle als bewaffneter Weihnachtsmann.

David Harbour schlüpft in der mit Spannung erwarteten Action-Fortsetzung ‚Violent Night 2 – Eine tödliche Bescherung‘ erneut in die Rolle eines bewaffneten Weihnachtsmanns.

Neu dabei ist Kristen Bell, die seine schlagkräftige Ehefrau spielen wird. Universal Pictures hat den offiziellen Trailer zur Fortsetzung des Kinohits von 2022 veröffentlicht. Darin zieht sich der ‚Stranger Things‘-Star erneut den legendären roten Mantel an und sorgt für jede Menge weihnachtliches Chaos. Der erste Film entwickelte sich zu einem Überraschungserfolg in der Weihnachtszeit und spielte weltweit beeindruckende 76,6 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein.

Gegenüber ‚ComicBook.com‘ sprach Harbour über den Ausbau des Filmuniversums. „Haltet die Augen offen, denn ich liebe diesen Film ebenfalls. Ich glaube, Universal war von der Idee genauso begeistert. Wir arbeiten also ein bisschen daran“, verriet er. Nach diesem großen finanziellen Erfolg beschloss das Kreativteam, die Fortsetzung deutlich größer aufzuziehen und mit einer kampferprobten Mrs. Claus einen neuen Charakter einzuführen, die von ‚Frozen‘-Star Kristen Bell verkörpert wird.

Produzentin Kelly McCormick verriet gegenüber SlashFilm, dass die Figur beinahe schon am Ende des ersten Films eingeführt worden wäre. Sie sagte: „Wir hatten fast eine kleine Szene am Ende von Violent Night mit Mrs. Claus eingebaut. Hätten wir das getan, wäre sie in diesem Film eine völlig andere Figur gewesen und der Film hätte sich ganz anders entwickelt, weil sie bereits eingeführt worden wäre.“ McCormick bezeichnete Bell als „perfekt“ für die Rolle und verriet, dass ihre Figur den Weihnachtsmann liebevoll dazu antreibt, auf der Seite der Guten zu bleiben, während sie gleichzeitig gemeinsam mit ihrem Leinwand-Ehemann „ordentlich austeilt“.

Die Fortsetzung zeigt einen geschwächten Weihnachtsmann in einem heruntergekommenen Einkaufszentrum in New Jersey. Dort ist er vom Nordpol abgeschnitten und seiner weihnachtlichen Magie beraubt. Als sein Weihnachtsgeist nachlässt, sieht er sich gezwungen, seine Frau zur Verstärkung zu rufen, um sich einer Welle skrupelloser Verbrecher entgegenzustellen. Neben Harbour und Bell stößt eine hochkarätige Besetzung zum Film.

‚Chernobyl‘-Star Jared Harris übernimmt die Rolle des Hauptgegners – eines gnadenlosen Verbrecherbosses, der die örtlichen Geschäftsleute terrorisiert. Komplettiert wird der Cast von Joe Pantoliano, Daniela Melchior, Andrew Bachelor und dem AEW-Profiwrestler Maxwell Jacob Friedman. Regie führt erneut der norwegische Filmemacher Tommy Wirkola, der bereits den ersten Streifen inszenierte. Das Drehbuch stammt wieder von den Autoren Pat Casey und Josh Miller. ‚Violent Night 2‘ soll am 3. Dezember 2026 in die Kinos kommen.